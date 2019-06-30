Российские туристы стали больше времени проводить на Мальте

По данным центрального статистического бюро, в период с января по апрель текущего года страну посетили 667 904 туриста из стран Восточной Европы, что на 3,1% больше аналогичного показателя прошлого года.

При этом турпоток из России за первые четыре месяца 2019 года вырос на 26,1%, то есть на Мальте отдохнули 5 678 путешественников. Кроме того, на 62,4% увеличилась продолжительность их пребывания в стране на 62,4%. В период с января по апрель 2019 года на Мальте россияне провели 57 581 ночь против 35 464 ночей за аналогичный период прошлого года.