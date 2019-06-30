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РИА Новости
Туризм

Российские туристы стали больше времени проводить на Мальте

10:11
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© Depositphotos / chikapylkaМальта
Мальта
© Depositphotos / chikapylka
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Продолжительность проживания российских туристов на Мальте увеличилась на 62%, сообщает управление по туризму республики.
По данным центрального статистического бюро, в период с января по апрель текущего года страну посетили 667 904 туриста из стран Восточной Европы, что на 3,1% больше аналогичного показателя прошлого года.
При этом турпоток из России за первые четыре месяца 2019 года вырос на 26,1%, то есть на Мальте отдохнули 5 678 путешественников. Кроме того, на 62,4% увеличилась продолжительность их пребывания в стране на 62,4%. В период с января по апрель 2019 года на Мальте россияне провели 57 581 ночь против 35 464 ночей за аналогичный период прошлого года.
Самое большое число туристов прибывает на Мальту из Польши: в период с января по апрель - 29 448 отдыхающих.
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10:11Российские туристы стали больше времени проводить на Мальте
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