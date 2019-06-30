Лучшие фото РИА Новости, июнь 2019 года

Красочный забег вокруг Олимпийского комплекса "Лужники" в Москве.
Красочный забег вокруг Олимпийского комплекса "Лужники" в Москве.
Участники красочного забега в "Лужниках".
Бриг "Россия" на празднике выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге.
Бриг "Россия" на празднике выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке.
Молодые люди танцуют на общегородском балу в Севастополе.
Молодые люди танцуют на общегородском балу в Севастополе.
Забег SPIEF Race по историческому центру Петербурга в первый день Международного экономического форума.
Забег SPIEF Race по историческому центру Петербурга в первый день Международного экономического форума.
Девушки на праздничном концерте на Красной площади в День России.
Девушки на праздничном концерте на Красной площади в День России.
Парижане купаются в фонтане в садах Трокадеро. Во Франции царит аномальная жара, побит абсолютный температурный рекорд.
Парижане купаются в фонтане в садах Трокадеро. Во Франции царит аномальная жара, побит абсолютный температурный рекорд.
Акция в поддержку основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.
Акция в поддержку основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.
Гонка на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Гонка на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Участники проекта 365YogaDay на V Международном фестивале йоги в парке "Зарядье".
Участники проекта 365YogaDay на V Международном фестивале йоги в парке "Зарядье".
Астронавт НАСА Энн МакКлейн после посадки спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-11" с международным экипажем МКС.
Астронавт НАСА Энн МакКлейн после посадки спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-11" с международным экипажем МКС.
Акция протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси.
Акция протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси.
Финал 25-го фестиваля красоты и талантов "Краса России-2019" в концертном зале Vegas City Hall.
Финал 25-го фестиваля красоты и талантов "Краса России-2019" в концертном зале Vegas City Hall.
Выступление авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Выступление авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Участница благотворительного "Зеленого Марафона Бегущие сердца" в Москве.
Участница благотворительного "Зеленого Марафона Бегущие сердца" в Москве.
Встреча президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе.
Встреча президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе.
Заготовка сена на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
Заготовка сена на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
Дайверы в Константиновском карьере в Тверской области.
Дайверы в Константиновском карьере в Тверской области.
Участники VI Международного Большого севастопольского офицерского бала на площади Михайловской Береговой батареи.
Участники VI Международного Большого севастопольского офицерского бала на площади Михайловской Береговой батареи.
Юный всадник "Кремлевской школы верховой езды" на церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка в Кремле.
Юный всадник "Кремлевской школы верховой езды" на церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка в Кремле.
Участники международного ралли на старинных автомобилях "Пекин - Париж 2019" преодолевают участок вблизи села Курай в Республике Алтай.
Участники международного ралли на старинных автомобилях "Пекин - Париж 2019" преодолевают участок вблизи села Курай в Республике Алтай.
Сотрудники полиции стоят в оцеплении во время несанкционированного митинга с требованием наказать виновных в смерти пятилетнего Кирилла Тлявова возле отделения полиции в Перяславе-Хмельницком.
Сотрудники полиции стоят в оцеплении во время несанкционированного митинга с требованием наказать виновных в смерти пятилетнего Кирилла Тлявова возле отделения полиции в Перяславе-Хмельницком.
Георгий Вангелов (Болгария) и Завур Угуев (Россия) в поединке за бронзовую медаль соревнований по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 57 кг на II Европейских играх в Минске.
Георгий Вангелов (Болгария) и Завур Угуев (Россия) в поединке за бронзовую медаль соревнований по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 57 кг на II Европейских играх в Минске.
Карнавальное шествие в Геленджике в честь открытия нового курортного сезона.
Карнавальное шествие в Геленджике в честь открытия нового курортного сезона.
Танк Т-90А во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники на форуме "Армия-2019".
Танк Т-90А во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники на форуме "Армия-2019".
Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии в Новосибирской области.
Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии в Новосибирской области.
Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР.
Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР.
Россиянка Дина Аверина выполняет упражнение с лентой в финале соревнований по художественной гимнастике на II Европейских играх в Минске.
Россиянка Дина Аверина выполняет упражнение с лентой в финале соревнований по художественной гимнастике на II Европейских играх в Минске.
Большая панда, переданная Пекином Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая".
Большая панда, переданная Пекином Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая".
Участница "Гонки героев" на Свияжских холмах в Казани.
Участница "Гонки героев" на Свияжских холмах в Казани.
Курсанты суворовского военного училища танцуют вальс на церемонии вручения дипломов выпускникам военных вузов в Кремле.
Курсанты суворовского военного училища танцуют вальс на церемонии вручения дипломов выпускникам военных вузов в Кремле.
Сцена из спектакля Odysseee нидерландского театра Gajies, показанная на открытии Международной театральной олимпиады в Санкт-Петербурге.
Сцена из спектакля Odysseee нидерландского театра Gajies, показанная на открытии Международной театральной олимпиады в Санкт-Петербурге.
Празднование Ивана Купалы в общине родноверов в Калужской области.
Празднование Ивана Купалы в общине родноверов в Калужской области.
Девушка фотографируется на лавандовых полях в окрестностях крымского села Тургеневка.
Девушка фотографируется на лавандовых полях в окрестностях крымского села Тургеневка.