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РИА Новости

Лучшие фото РИА Новости, июнь 2019 года

Вчера, 12:00
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Красочный забег вокруг Олимпийского комплекса "Лужники" в Москве.

Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
1 из 35

Красочный забег вокруг Олимпийского комплекса "Лужники" в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Участники красочного забега в "Лужниках".

Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
2 из 35

Участники красочного забега в "Лужниках".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бриг "Россия" на празднике выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге.

Бриг Россия под алыми парусами на празднике выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге
3 из 35

Бриг "Россия" на празднике выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
4 из 35

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Молодые люди танцуют на общегородском балу в Севастополе.

Молодые люди танцуют на общегородском балу на площади Нахимова в Севастополе
5 из 35

Молодые люди танцуют на общегородском балу в Севастополе.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Забег SPIEF Race по историческому центру Петербурга в первый день Международного экономического форума.

Участники во время забега SPIEF Race в рамках Петербургского международного экономического форума
6 из 35

Забег SPIEF Race по историческому центру Петербурга в первый день Международного экономического форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Девушки на праздничном концерте на Красной площади в День России.

Девушки на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России
7 из 35

Девушки на праздничном концерте на Красной площади в День России.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Парижане купаются в фонтане в садах Трокадеро. Во Франции царит аномальная жара, побит абсолютный температурный рекорд.

Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
8 из 35

Парижане купаются в фонтане в садах Трокадеро. Во Франции царит аномальная жара, побит абсолютный температурный рекорд.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс

Акция в поддержку основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.

Акция в поддержку основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
9 из 35

Акция в поддержку основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Гонка на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.

Участники соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
10 из 35

Гонка на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Участники проекта 365YogaDay на V Международном фестивале йоги в парке "Зарядье".

Участники проекта 365YogaDay во время V Международного фестиваля йоги в парке Зарядье
11 из 35

Участники проекта 365YogaDay на V Международном фестивале йоги в парке "Зарядье".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Астронавт НАСА Энн МакКлейн после посадки спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-11" с международным экипажем МКС.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
12 из 35

Астронавт НАСА Энн МакКлейн после посадки спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-11" с международным экипажем МКС.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© Sputnik / Александр Имедашвили  / Перейти в фотобанк

Акция протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
13 из 35

Акция протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси.

© Sputnik / Александр Имедашвили
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Финал 25-го фестиваля красоты и талантов "Краса России-2019" в концертном зале Vegas City Hall.

Участницы финала 25-го фестиваля красоты и талантов Краса России-2019 в концертном зале Vegas City Hall
14 из 35

Финал 25-го фестиваля красоты и талантов "Краса России-2019" в концертном зале Vegas City Hall.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Выступление авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Выступление авиационной группы высшего пилотажа Стрижи на V Международном военно-техническом форуме Армия-2019
15 из 35

Выступление авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Участница благотворительного "Зеленого Марафона Бегущие сердца" в Москве.

Участница благотворительного Зелёного Марафона Бегущие сердца в Москве
16 из 35

Участница благотворительного "Зеленого Марафона Бегущие сердца" в Москве.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Встреча президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе.

Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях саммита СВМДА в государственном комплексе Дворец Навруз в Душанбе. 15 июня 2019
17 из 35

Встреча президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Заготовка сена на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.

Заготовка рулонов сена на поле в Краснодарском крае
18 из 35

Заготовка сена на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Дайверы в Константиновском карьере в Тверской области.

Занятия дайвингом в Тверской области
19 из 35

Дайверы в Константиновском карьере в Тверской области.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Участники VI Международного Большого севастопольского офицерского бала на площади Михайловской Береговой батареи.

Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
20 из 35

Участники VI Международного Большого севастопольского офицерского бала на площади Михайловской Береговой батареи.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Юный всадник "Кремлевской школы верховой езды" на церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка в Кремле.

Юный всадник Кремлевской школы верховой езды во время церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля
21 из 35

Юный всадник "Кремлевской школы верховой езды" на церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка в Кремле.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участники международного ралли на старинных автомобилях "Пекин - Париж 2019" преодолевают участок вблизи села Курай в Республике Алтай.

Участники международного ралли на старинных автомобилях Пекин - Париж 2019 преодолевают участок вблизи села Курай в Республике Алтай на автомобилях Chevrolet Super Deluxe Coupe (1941) и VAZ-2103(1972)
22 из 35

Участники международного ралли на старинных автомобилях "Пекин - Париж 2019" преодолевают участок вблизи села Курай в Республике Алтай.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Сотрудники полиции стоят в оцеплении во время несанкционированного митинга с требованием наказать виновных в смерти пятилетнего Кирилла Тлявова возле отделения полиции в Перяславе-Хмельницком.

Сотрудники полиции стоят в оцеплении во время проведения акции с требованием наказать виновных в смерти Кирилла Тлявова в Перяславе-Хмельницком
23 из 35

Сотрудники полиции стоят в оцеплении во время несанкционированного митинга с требованием наказать виновных в смерти пятилетнего Кирилла Тлявова возле отделения полиции в Перяславе-Хмельницком.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Георгий Вангелов (Болгария) и Завур Угуев (Россия) в поединке за бронзовую медаль соревнований по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 57 кг на II Европейских играх в Минске.

Георгий Вангелов (Болгария) и Завур Угуев (Россия) во время соревнований по вольной борьбе на II Европейских играх в Минске
24 из 35

Георгий Вангелов (Болгария) и Завур Угуев (Россия) в поединке за бронзовую медаль соревнований по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 57 кг на II Европейских играх в Минске.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Карнавальное шествие в Геленджике в честь открытия нового курортного сезона.

Участницы карнавального шествия в Геленджике в честь открытия нового курортного сезона
25 из 35

Карнавальное шествие в Геленджике в честь открытия нового курортного сезона.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Танк Т-90А во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники на форуме "Армия-2019".

Танк Т-90А во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техникина V Международном военно-техническом форуме Армия-2019
26 из 35

Танк Т-90А во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники на форуме "Армия-2019".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии в Новосибирской области.

Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии
27 из 35

Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии в Новосибирской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР, в ложе Государственного академического Большого театра России
28 из 35

Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Россиянка Дина Аверина выполняет упражнение с лентой в финале соревнований по художественной гимнастике на II Европейских играх в Минске.

Дина Аверина выполняет упражнение с лентой в финале соревнований по художественной гимнастике на II Европейских играх в Минске
29 из 35

Россиянка Дина Аверина выполняет упражнение с лентой в финале соревнований по художественной гимнастике на II Европейских играх в Минске.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Большая панда, переданная Пекином Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая".

Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая
30 из 35

Большая панда, переданная Пекином Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участница "Гонки героев" на Свияжских холмах в Казани.

Участница Гонки героев на территории города-курорта Свияжские холмы в Казани
31 из 35

Участница "Гонки героев" на Свияжских холмах в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Курсанты суворовского военного училища танцуют вальс на церемонии вручения дипломов выпускникам военных вузов в Кремле.

Курсанты суворовского военного училища танцуют вальс на церемонии вручения дипломов выпускникам военных вузов на Соборной площади Кремл
32 из 35

Курсанты суворовского военного училища танцуют вальс на церемонии вручения дипломов выпускникам военных вузов в Кремле.

© Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля Odysseee нидерландского театра Gajies, показанная на открытии Международной театральной олимпиады в Санкт-Петербурге.

Сцена из спектакля Odysseee театра из Нидерландов Gajies во время церемонии открытия Международной Театральной Олимпиады в Санкт-Петербурге
33 из 35

Сцена из спектакля Odysseee нидерландского театра Gajies, показанная на открытии Международной театральной олимпиады в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Празднование Ивана Купалы в общине родноверов в Калужской области.

Участники празднования Ивана Купалы в общине родноверов Союза славянских общин славянской родной веры в Калужской области
34 из 35

Празднование Ивана Купалы в общине родноверов в Калужской области.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Девушка фотографируется на лавандовых полях в окрестностях крымского села Тургеневка.

Девушка фотографируется на лавандовых полях в окрестностях села Тургеневка Республики Крым
35 из 35

Девушка фотографируется на лавандовых полях в окрестностях крымского села Тургеневка.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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