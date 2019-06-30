В Венеции туристку оштрафовали на 250 евро за отдых в парке в купальнике

Молодые люди в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Венеции 23-летняя гражданка Канады загорала в бикини в парке Пападополи, когда ее заметили полицейские и выписали штраф в 250 евро, В Венеции 23-летняя гражданка Канады загорала в бикини в парке Пападополи, когда ее заметили полицейские и выписали штраф в 250 евро, сообщает The Sun.

Как сообщает издание, местные власти запретили появляться в общественных местах в купальниках и с открытым торсом. Нарушители могут быть оштрафованы на несколько сотен евро. Так, на прошлой неделе два туриста заплатили по 250 евро каждый за езду на велосипедах без маек.

Также в Венеции не разрешено купаться в каналах и фонтанах и сидеть на ступеньках исторических зданий.