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РИА Новости
Туризм

В Венеции туристку оштрафовали на 250 евро за отдых в парке в купальнике

Вчера, 21:13
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМолодые люди в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького
Молодые люди в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Венеции 23-летняя гражданка Канады загорала в бикини в парке Пападополи, когда ее заметили полицейские и выписали штраф в 250 евро, сообщает The Sun.
Как сообщает издание, местные власти запретили появляться в общественных местах в купальниках и с открытым торсом. Нарушители могут быть оштрафованы на несколько сотен евро. Так, на прошлой неделе два туриста заплатили по 250 евро каждый за езду на велосипедах без маек.
Также в Венеции не разрешено купаться в каналах и фонтанах и сидеть на ступеньках исторических зданий.
Денежные наказания за нарушение общественного порядка действуют и в других городах Италии. К примеру, за пикник во Флоренции грозит штраф от 150 до 500 евро, а в Риме желающие перекусить возле фонтанов должны заплатить до 240 евро.
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