В Венеции туристку оштрафовали на 250 евро за отдых в парке в купальнике

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Венеции 23-летняя гражданка Канады загорала в бикини в парке Пападополи, когда ее заметили полицейские и выписали штраф в 250 евро, сообщает The Sun.
Как сообщает издание, местные власти запретили появляться в общественных местах в купальниках и с открытым торсом. Нарушители могут быть оштрафованы на несколько сотен евро. Так, на прошлой неделе два туриста заплатили по 250 евро каждый за езду на велосипедах без маек.
Также в Венеции не разрешено купаться в каналах и фонтанах и сидеть на ступеньках исторических зданий.
Денежные наказания за нарушение общественного порядка действуют и в других городах Италии. К примеру, за пикник во Флоренции грозит штраф от 150 до 500 евро, а в Риме желающие перекусить возле фонтанов должны заплатить до 240 евро.