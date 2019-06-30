Навахо, "Энигма" и "Кристалл". Как шифровали переговоры Второй мировой

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Древние индейские языки, сложные алгоритмы шифров и десятки тысяч специалистов, работающих над разгадкой секретных кодов противника, — в годы Второй мировой шифровальщики и связисты внесли важный вклад в победу. Есть разные подходы к кодированию информации — РИА Новости рассказывает о наиболее интересных.

Помощь аборигенов

Привлекать индейцев к ведению радиопереговоров американские военные начали еще в Первую мировую войну. Традиционные языки коренных американцев — чероки, чокто, мескваки, команчи, оджибве — использовались для передачи информации о передвижении войск, позициях противника и обстановке на поле боя. Не отказались от помощи аборигенов и во Вторую мировую. Идеально подходил для шифровки радиосообщений язык племени навахо — он был не только чрезвычайно сложным, но также лишен письменной составляющей и алфавита.

Американцы использовали его в основном на Тихоокеанском театре военных действий в боях с японской армией. Несмотря на то что японцы хорошо разбирались в криптографии и смогли вскрыть многие коды противника, шифр Навахо разгадать им так и не удалось. Инициатор программы — ветеран Первой мировой Филипп Джонстон — не был индейцем, но вырос в одной из резерваций навахо. Именно он предложил командованию морской пехоты США использовать язык племени для шифрования секретных сообщений.

© Фото : public domain Первые новобранцы навахо из Корпуса морской пехоты США, приведенные к присяге в Форте Уингейт © Фото : public domain Первые новобранцы навахо из Корпуса морской пехоты США, приведенные к присяге в Форте Уингейт

Первые двадцать девять индейцев, принятых в армию США в 1942-м, помогли шифровальщикам разработать словарь специальных терминов. Всего же в боях Второй мировой участвовали более четырехсот представителей племени навахо. Так называемые code takers участвовали в самых ожесточенных и важных военных операциях американской армии. В США создали целую школу шифровальщиков, где внедрили несколько типов кодов.

Не особо секретные сообщения просто передавались на индейском языке. Радиограммы первостепенной важности передавались с помощью закодированных фраз. Суть заключалась в том, что каждой букве алфавита соответствовали слова на английском и индейском языках.

Например, букву D обозначало слово dog (собака), на наречии навахо это звучало, как lha-cha-eh. Или буква r соответствовала слову rabbit (кролик), что на индейском звучит как gah. Таким образом, вместо каждой буквы английского слова подставляли соответствующее индейское слово, составляя радиограмму. Очевидно, что разобрать случайный набор слов, да еще и на неизвестном языке было невозможно. Примечательно, что связисты переводили шифровки с английского на индейский без записи на бумагу, в уме. Код навахо держался в секрете и после войны. Словарь кодов и шифров опубликовали только в 1968-м.

Поместье за шифровальщика

Советские инженеры не имели доступа к языкам индейцев, но к середине 1930-х достигли высоких результатов в деле шифрования другими методами. На ленинградском предприятии "Завод № 209" разработали специальное устройство для кодировки радиограмм — шифровальную машину В-4, а в 1939-м модернизированную версию аппарата М-100. Техника позволяла кодировать и расшифровывать сообщения гораздо быстрее — до этого шифровка осуществлялась в ручном режиме и порой занимала многие часы. Правда, главным недостатком первых образцов был вес — шифровальные устройства весили более 140 килограммов. Такие характеристики, по понятным причинам, не позволяли полноценно использовать их в полевых условиях.

К началу Великой Отечественной войны советские конструкторы создали усовершенствованную модель кодировочной машины К-37 "Кристалл", которая весила уже около двадцати килограммов и работала по принципу шифра многоалфавитной замены. В войска поступили порядка ста пятидесяти таких комплектов. Всего за годы войны с их помощью обработали более полутора миллионов радиограмм.

Расшифровать перехваченные радиограммы у немецких специалистов не получалось. Для их распознания требовался сам аппарат. В 1942-м Гитлер даже издал особый приказ по вермахту, в котором пообещал железный крест каждому, кто возьмет в плен советского шифровальщика или захватит шифровальную машину. Кроме того, к награде полагался отпуск на родину, а после победы — поместье в захваченном Крыму.

Кроме "Кристаллов", советское командование имело в своем распоряжении засекречивающую аппаратуру связи С-1 "Соболь-П". Она работала по радиоканалу и очень пригодилась при разрывах проводной связи на особенно горячих участках фронта. Первые образцы использовались для связи ставки и штаба Закавказского фронта в Тбилиси, применялись в боях на Курской дуге, Сталинградской и других ключевых битвах.

Разгаданная загадка

Немцы, конечно, тоже пользовались шифровальными машинами. Самая известная из них была разработана в конце 1920-х и получила название "Энигма". Работа "Энигмы", выпущенной почти в 100 тысячах экземпляров, была построена на создании шифра путем замены одной буквы на другую с помощью определенного алгоритма.

Такой принцип применялся во многих машинах того времени, но код "Энигмы" считался очень сложным для расшифровки. Самое интересное, что в свободной продаже имелась коммерческая версия машины, предназначенная для безопасного проведения банковских операций. От военного аналога она отличалась упрощенной конструкцией и отсутствием систем защиты.

Первыми расшифровкой кода "Энигмы" занялись польские разведчики. В распоряжении специально созданного шифровального бюро были только простые коммерческие версии. Позже у польских криптологов появились вышедшие из употребления коды для "Энигмы", которые им передал один из военнослужащих вермахта. Однако до конца раскрыть код "Энигмы" полякам так и не удалось. С началом Второй мировой все наработанные данные они передали французским и английским коллегам.

Куда более серьезно к разгадке "Энигмы" подошли англичане. По непосредственному указанию и под контролем Уинстона Черчилля в 1938-м начал работу целый контрразведывательный центр — Station-X. Он расположился в одном из особняков Блетчли-парка в городе Милтон Кинс на юго-востоке Великобритании. Здесь работали несколько тысяч специалистов — математики, лингвисты, инженеры, переводчики и даже рекордсмены по разгадыванию кроссвордов. Все работы велись в условиях строжайшей секретности.

За несколько лет работы англичане смогли создать несколько сотен дешифрующих устройств для "Энигмы", благодаря которым удалось прочитать большую часть перехваченных немецких радиограмм.