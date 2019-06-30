"Ночь длинных ножей"

В январе 1933 года с назначением Адольфа Гитлера рейхсканцлером Германии НСДАП, лидером которой он являлся, стала правящей партией , а отряды СА были превращены во вспомогательную полицию.

После прихода Гитлера к власти часть рядовых членов НСДАП оказалась обманутой в своих ожиданиях, поскольку предусматривавшиеся партийной программой мероприятия по социально-экономическому переустройству германского общества не проводились. Это привело к росту недовольства среди представителей "левого" крыла НСДАП, особенно среди штурмовиков, которые возглавлял Эрнст Рем. В их рядах велись разговоры о необходимости совершения "второй, истинно социалистической революции" ("первой революцией" называли завоевание НСДАП политической власти). Рем и штаб СА сочувственно относились к этому. Они выдвигали также требование создания на базе штурмовых отрядов, в которых состояло около четырех миллионов человек, новых германских вооруженных сил – "народной милиции" и включения в их состав регулярной армии – рейхсвера (насчитывал на тот момент 100 тысяч военнослужащих).

Германское верховное главнокомандование, Герман Геринг, Генрих Гиммлер, Рейнхард Гейдрих, Йозеф Геббельс, Мартин Борман и ряд других представителей нацистского руководства категорически отвергали эти планы и настороженно относились к требованиям штурмовиков, усматривая в них претензии Рема на политическое лидерство. По их заданию с целью спровоцировать Гитлера на расправу с Ремом с апреля 1934 года СС ("охранные отряды", возглавляемые Гиммлером) и СД (служба безопасности, главой которой был Гейдрих) стали распространять слухи и фабриковать документы о подготовке руководством штурмовиков путча с целью захвата власти.

Почувствовав опасность, Рем решил продемонстрировать лояльность фюреру и приказал всему личному составу СА с 1 июля 1934 года уйти на месяц в отпуск, а также запретил штурмовикам в течение всего отпуска носить форму. Чтобы доказать, что слухи о готовящемся перевороте не имеют под собой почвы, сам Рем также отправился в курортный баварский городок Бад-Висзее (расположен недалеко от Мюнхена), где намечалось устроить банкет для руководителей групп СА по поводу месячного расставания.

Боясь, что Рем уйдет от расправы, Геринг и Гиммлер стали убеждать Гитлера, что переворот должен начаться в Мюнхене в день банкета, который является всего лишь предлогом для общего сбора.

Под давлением этих фактов Гитлер отдал распоряжение о проведении специальной операции по нейтрализации неугодных партийных деятелей (операция "Колибри").

Преемником Рема на посту начальника штаба СА был назначен обергруппенфюрер СС Виктор Лутце.

29 июня две роты СС Лейбштандарт выехали из Берлина и направились в Бад-Висзее , где отдыхали Рем и его ближайшие сотрудники.

30 июня 1934 года началась "ночь длинных ножей". В ночь на 30 июня Гитлер с небольшой свитой самолетом вылетел в Мюнхен. Прибыв в четыре часа утра, он направился к министру внутренних дел Баварии, там телохранителем Гитлера были убиты два руководителя баварского СА. Затем в сопровождении охраны СС Гитлер приехал в Бад-Висзее, где были арестованы Рем и несколько его соратников. Арестованных отправили в мюнхенскую тюрьму, где их без суда и следствия расстреляли (Рему предоставили возможность покончить жизнь самоубийством).

Вслед за этим были арестованы и уничтожены руководители штурмовиков в крупных городах Германии и целый ряд "неблагонадежных" политиков, в том числе считавшийся главным оппонентом Гитлера в НСДАП Грегор Штрассер. Аресты и расстрелы производили подразделения СС и баварское полицейское подразделение "Генерал Геринг" при поддержке рейхсвера.

Казни длились до 2 июля и прекратились только после распоряжения Гитлера. В этот день по приказу верховных властей все документы, связанные с проведенными операциями, были сожжены, поэтому точное число жертв кровавой бойни неизвестно. Однако 13 июля 1934 года, выступая в рейхстаге, Гитлер заявил , что расстрелян 61 мятежник, среди них 19 главарей штурмовиков, еще 13 человек погибли "при сопротивлении аресту", и трое "покончили с собой" – всего 77 высокопоставленных нацистов. В документах Нюрнбергского трибунала 1946 года указаны иные цифры – в ходе "Ночи длинных ножей" гитлеровцами было уничтожено 1076 соотечественников, причем большинство являлись членами НСДАП. Также было убито множество людей, не имевших никакого отношения к СА.

По современным оценкам, во время этой расправы было убито от 150 до 200 человек, точное число лиц, арестованных и осужденных к тюремному заключению, неизвестно.

Ссылаясь на готовившийся Ремом путч, гитлеровское правительство 3 июля 1934 года издало "Закон о самозащите государства", единственная статья которого гласила: "Меры, принятые 30 июня, 1 и 2 июля 1934 года и направленные на подавление попыток совершить предательство и государственную измену, расцениваются как срочные меры национальной обороны". Этот документ фактически снимал какие-либо ограничения в выборе средств и методов для борьбы с лицами, которые могли быть объявлены представляющими опасность для нацистского режима.

"Ночь длинных ножей" привела к беспрецедентному укреплению связей между людьми из СС. Гитлер категорически запретил им устно или письменно вспоминать о событиях, происшедших между 30 июня и 2 июля 1934 года. Гвардия была щедро награждена за верность: Гитлер присвоил звание обергруппенфюрера СС Зеппу Дитриху, который производил аресты в Баварии. Повышение получили и 24 его подчиненных. Гиммлер вручил "воинам, проливших кровь в ночь длинных ножей" наградные кинжалы. Обладание ими было знаком доверия и предметом гордости "ветеранов" 30 июня 1934 года.

После "Ночи длинных ножей" политическое влияние СА резко снизилось, их численность стала сокращаться, а роль СС, СД и гестапо в Германии значительно возросла. СС была предоставлена возможность формировать собственные воинские подразделения (войска СС). Рейхсвер, избавившийся от конкурента в лице СА и угрозы включения в состав "народной милиции", в 1934 году принес присягу на верность лично Гитлеру.