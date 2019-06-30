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РИА Новости

Биография Анатолия Кляна

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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПамятные мероприятия в честь оператора "Первого канала" Анатолия Кляна, погибшего в Донецке
Памятные мероприятия в честь оператора Первого канала Анатолия Кляна, погибшего в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Российский журналист, оператор Первого канала Анатолий Сергеевич Клян родился 23 января 1946 года в Саратове.
В 1972 году окончив курсы ассистентов кинооператора, начал работать на телевидении в Останкино, поступил во ВГИК. Из-за невозможности совмещать работу и учебу институт не окончил.
В 1980-х годах Клян работал оператором в корпункте Первого канала в Южном Йемене и Португалии.
В 1991-1998 годах освещал события в Югославии.
Всего за более чем 40-летнюю карьеру на телевидении Анатолий Клян работал во многих "горячих точках" – Анголе, Нагорном Карабахе, Ираке, Афганистане, Сирии, Чечне и др.
В мае 2014 года поехал в командировку на Украину.
В ночь на 30 июня 2014 года Анатолий Клян погиб, попав под пули около Донецка вместе с коллегами с других телеканалов. Журналист получил смертельное ранение в живот в результате обстрела со стороны силовиков возле одной из воинских частей, куда съемочная группа приехала снимать репортаж.
Он стал третьим российским журналистом, погибшим на Украине.
2 июля 2014 года Анатолий Клян был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
В 2018 году Следственный комитет РФ обвинил подполковника украинской армии Николая Маломена в организации убийства Анатолия Кляна. По версии следствия, именно он отдал приказ открыть огонь по автобусу с матерями срочников, в котором ехал оператор Первого канала.
Анатолий Клян был награжден Орденом Ленина, нагрудным знаком участника боевых действий, медалью Ордена за заслуги перед Отечеством II степени (2006).
2 июля 2014 года он был посмертно награжден Орденом Мужества.
1 июля 2015 года на здании телецентра "Останкино" в память об Анатолии Кляне была торжественно открыта мемориальная доска.
У Анатолия Кляна осталась жена и двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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