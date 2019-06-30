Биография Анатолия Кляна

Памятные мероприятия в честь оператора "Первого канала" Анатолия Кляна, погибшего в Донецке

В 1972 году окончив курсы ассистентов кинооператора, начал работать на телевидении в Останкино, поступил во ВГИК. Из-за невозможности совмещать работу и учебу институт не окончил.

В 1980-х годах Клян работал оператором в корпункте Первого канала в Южном Йемене и Португалии.

В мае 2014 года поехал в командировку на Украину.

В ночь на 30 июня 2014 года Анатолий Клян погиб, попав под пули около Донецка вместе с коллегами с других телеканалов. Журналист получил смертельное ранение в живот в результате обстрела со стороны силовиков возле одной из воинских частей, куда съемочная группа приехала снимать репортаж.

2 июля 2014 года Анатолий Клян был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

В 2018 году Следственный комитет РФ обвинил подполковника украинской армии Николая Маломена в организации убийства Анатолия Кляна. По версии следствия, именно он отдал приказ открыть огонь по автобусу с матерями срочников, в котором ехал оператор Первого канала.

Анатолий Клян был награжден Орденом Ленина , нагрудным знаком участника боевых действий, медалью Ордена за заслуги перед Отечеством II степени (2006).

1 июля 2015 года на здании телецентра "Останкино" в память об Анатолии Кляне была торжественно открыта мемориальная доска

У Анатолия Кляна осталась жена и двое детей.