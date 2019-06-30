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РИА Новости
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

Древние слова. Кто старше: мама, папа или я?

Вчера, 12:00
24
Как это по-русски
Древние слова. Кто старше: мама, папа или я?
Вчера, 12:00
На протяжении всей истории языки народов меняются, слова приобретают иные формы. В некоторых странах для одного явления существуют десятки определений, а каких-то слов нет вообще. Но есть как минимум три слова, которые есть во всех языках. Так откуда же взялось слово "мама", как появился "папа" и почему, имея ввиду себя, мы говорим "я".
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Эпизод подготовила Елена Исайкина
Текст читала Дарья Чередник
Монтаж Андрея Темнова
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