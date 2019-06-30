Королева, Трамп и Бекхем. В каком кино знаменитости играют самих себя?

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Знаменитости не отказываются сыграть себя или малозначительного героя в эпизодической роли (это называется камео) в том или ином блокбастере. Узнать звезду в мимолетной роли не всегда просто. О том, в каком кино кого можно увидеть, — в материале РИА Новости (осторожно, в тексте — спойлеры!).

Звезды по Хардкору

Множество российских звезд появилось в картине клипмейкера Ильи Найшуллера "Хардкор". Действие там ведется, как в компьютерной игре, от первого лица — персонажа по имени Генри. Одно из ярких камео — музыкант Сергей Шнуров в роли наемника, которому Генри зажимает нос плоскогубцами. А угодивший недавно в скандал блогер BadComedian сыграл киборга — Генри бросает его на электроограждение.

Ее Величество и корги

© Olympic Games Елизавета II и Дэниел Крейг в кадре из короткометражки к Олимпийским играм-2012 © Olympic Games Елизавета II и Дэниел Крейг в кадре из короткометражки к Олимпийским играм-2012

Елизавета II доказывает, что все могут короли. Даже сниматься в кино. Британский монарх выступила подружкой Джеймса Бонда (Дэниел Крейг) в короткометражке, снятой к Олимпийским играм в Лондоне.

Крэйг в кэбе приезжает в Букингемский дворец и в компании любимых собак королевы корги направляется к ее приемной. Он сопровождает Елизавету II к вертолету, они вместе пролетают над историческим центром Лондона и прыгают с парашютами на стадион Olympic Park, где проходила церемония открытия Игр.

Советские герои

© Киноконцерн "Мосфильм", 1979 Эльдар Рязанов в фильме "Гараж" 1 из 6 Эльдар Рязанов в фильме "Гараж" © Киноконцерн "Мосфильм", 1979 © Киностудия «Мосфильм», 1975 Эльдар Рязанов в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" 2 из 6 Эльдар Рязанов в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" © Киностудия «Мосфильм», 1975 © Киностудия «Мосфильм», Творческое объединение «Луч», 1971 Эльдар Рязанов в фильме "Старики-разбойники" 3 из 6 Эльдар Рязанов в фильме "Старики-разбойники" © Киностудия «Мосфильм», Творческое объединение «Луч», 1971 © Киностудия «Мосфильм», Шестое творческое объединение, 1982 Эльдар Рязанов в фильме "Вокзал для двоих" 4 из 6 Эльдар Рязанов в фильме "Вокзал для двоих" © Киностудия «Мосфильм», Шестое творческое объединение, 1982 © Киностудия «Мосфильм», Киностудия «Слово», СП «Синебридж», 1991 Эльдар Рязанов в фильме "Небеса обетованные" 5 из 6 Эльдар Рязанов в фильме "Небеса обетованные" © Киностудия «Мосфильм», Киностудия «Слово», СП «Синебридж», 1991 © Киноконцерн "Мосфильм", 1965 Леонид Гайдай в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 6 из 6 Леонид Гайдай в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" © Киноконцерн "Мосфильм", 1965 1 из 6 Эльдар Рязанов в фильме "Гараж" © Киноконцерн "Мосфильм", 1979 2 из 6 Эльдар Рязанов в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" © Киностудия «Мосфильм», 1975 3 из 6 Эльдар Рязанов в фильме "Старики-разбойники" © Киностудия «Мосфильм», Творческое объединение «Луч», 1971 4 из 6 Эльдар Рязанов в фильме "Вокзал для двоих" © Киностудия «Мосфильм», Шестое творческое объединение, 1982 5 из 6 Эльдар Рязанов в фильме "Небеса обетованные" © Киностудия «Мосфильм», Киностудия «Слово», СП «Синебридж», 1991 6 из 6 Леонид Гайдай в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" © Киноконцерн "Мосфильм", 1965

Советские режиссеры часто мелькали в своих фильмах. Так, Эльдар Рязанов снялся почти во всех своих картинах. В "Гараже" он — начальник отдела, спящий на чучеле бегемота, а в "Иронии Судьбы, или С легким паром!" — пассажир самолета. Леонид Гайдай в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" изобразил "тунеядца и алкоголика", который просит: "Огласите весь список, пожалуйста".

Гений, плейбой, Илон Маск

© Marvel Studios, Fairview Entertainment, 2010 Илон Маск в фильме "Железный человек 2" © Marvel Studios, Fairview Entertainment, 2010 Илон Маск в фильме "Железный человек 2"

Главной звездой камео в киновселенной Marvel был автор комиксов Стэн Ли. Приложивший руку к созданию Железного человека, Тора, Человека-паука и других героев, Ли снялся во множестве картин франшизы и неизменно получал свою долю оваций при появлении на экране.

Но у Marvel есть ряд малозаметных камео. Титул миллиардера, плейбоя, филантропа носит Тони Старк, он же Железный человек (Роберт Дауни — младший). В реальности таким статусом может похвастаться Илон Маск.

Как признался режиссер "Железного человека" Джон Фавро, именно сооснователь компании PayPal и вдохновитель Tesla стал прообразом Старка. В 2010 году Маск изобразил в "Железном человеке 2" знакомого Тони, то есть сыграл самого себя. Маск приходит в роскошный ресторан Монако, приветствуя Пеппер Потс (Гвинет Пэлтроу) и Старка.

Играй, как Дэвид Бекхэм

© Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Safehouse Pictures, Weed Road Pictures, 2017 Дэвид Бекхэм в фильме "Меч короля Артура" © Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Safehouse Pictures, Weed Road Pictures, 2017 Дэвид Бекхэм в фильме "Меч короля Артура"

Футболист давно стремится на большой экран: снимался в рекламе брендов одежды, косметики, алкоголя. В 2017-м поучаствовал в приключенческом фильме Гая Ричи "Меч короля Артура".

Бекхэм перевоплотился в дерзкого рыцаря Триггера, который служит королю Вортигерну (Джуд Лоу). Камера берет крупным планом спину Триггера, отчего зритель не сразу понимает, кто перед ним на экране. Затем герой, охраняющий волшебный меч, поворачивается, демонстрируя "украшенное" шрамом свое истинное лицо.

Блеск содержанок

© Студия видеосервиса START, 2019 Светлана Бондарчук в сериале "Содержанки" 1 из 5 Светлана Бондарчук в сериале "Содержанки" © Студия видеосервиса START, 2019 © предоставлено пресс-службой проекта Фото из сериала "Содержанки" 2 из 5 Фото из сериала "Содержанки" © предоставлено пресс-службой проекта © предоставлено пресс-службой проекта Константин Богомолов на съемках сериала "Содержанки" 3 из 5 Константин Богомолов на съемках сериала "Содержанки" © предоставлено пресс-службой проекта © START Studio Константин Богомолов в сериале "Содержанки" 4 из 5 Константин Богомолов в сериале "Содержанки" © START Studio © START Studio (2019) Кадр из телесериала "Содержанки" 5 из 5 Кадр из телесериала "Содержанки" © START Studio (2019) 1 из 5 Светлана Бондарчук в сериале "Содержанки" © Студия видеосервиса START, 2019 2 из 5 Фото из сериала "Содержанки" © предоставлено пресс-службой проекта 3 из 5 Константин Богомолов на съемках сериала "Содержанки" © предоставлено пресс-службой проекта 4 из 5 Константин Богомолов в сериале "Содержанки" © START Studio 5 из 5 Кадр из телесериала "Содержанки" © START Studio (2019)

В нашумевшем сериале этой весны про гламурную светскую жизнь и ее изнанку снялись Ксения Собчак (в образе главного редактора журнала), Светлана Бондарчук, Вадим Верник, Михаил Друян, а также сам режиссер (Константин Богомолов сыграл судмедэксперта Семена).

Искрометный Брэд Питт

© Marvel Entertainment, The Donners' Company, Genre Films, 2018 Брэд Питт в фильме "Дэдпул 2" © Marvel Entertainment, The Donners' Company, Genre Films, 2018 Брэд Питт в фильме "Дэдпул 2"

Если у звезд хватает самоиронии, то результат может превзойти ожидания. Так случилось с искрометным (в прямом смысле) камео Питта во второй части "Дэдпула".

В картине Дэдпул (Райан Рейнольдс) создает команду "Сила Икс", но когда герои прыгают с вертолета, все новые члены команды по нелепости погибают. Одним из них был герой Питта Невидимка — он ударился о провода электропередачи. В итоге звезда "Бойцовского клуба" мелькает в кадре всего на три секунды. При этом Питту потребовалось два часа, чтобы сыграть эту роль.

Одинокий Дональд Трамп

© Hughes Entertainment, 20th Century Fox, 1992 Дональд Трамп в фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" © Hughes Entertainment, 20th Century Fox, 1992 Дональд Трамп в фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке"

К списку профессий, которые освоил действующий президент США Дональд Трамп, можно добавить и актерскую. Он снялся в культовом фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке".

Правда, Трамп не слишком отошел от своего реального образа, представ перед зрителями как солидный предприниматель. Главный герой Кевин (Маколей Калкин) заходит в отель "Плаза" и спрашивает, где ресепшн, у первого попавшегося постояльца. Именно его и играет Трамп.

Брат Вячеслав Бутусов

© СТВ, 1997 Вячеслав Бутусов в фильме "Брат" © СТВ, 1997 Вячеслав Бутусов в фильме "Брат"

Бутусов появляется в фильме Алексея Балабанова "Брат". Зрители видят, как он ошибается квартирой и стучится к Даниле (Сергей Бодров), а потом они вместе поднимаются на другой этаж, и там сидят Чиж, Настя Полева, музыканты из "Аквариума", "ДДТ" и других групп. Стоит отметить, что почти весь саундтрек к картине составляют песни группы Бутусова "Наутилус Помпилиус".

Элтон Джон в перьях

© TSG Entertainment, Marv Films, Cloudy Productions, 2017 Элтон Джон в фильме "Kingsman: Золотое кольцо" 1 из 2 Элтон Джон в фильме "Kingsman: Золотое кольцо" © TSG Entertainment, Marv Films, Cloudy Productions, 2017 © TSG Entertainment, Marv Films, Cloudy Productions, 2017 Элтон Джон в фильме "Kingsman: Золотое кольцо" 2 из 2 Элтон Джон в фильме "Kingsman: Золотое кольцо" © TSG Entertainment, Marv Films, Cloudy Productions, 2017 1 из 2 Элтон Джон в фильме "Kingsman: Золотое кольцо" © TSG Entertainment, Marv Films, Cloudy Productions, 2017 2 из 2 Элтон Джон в фильме "Kingsman: Золотое кольцо" © TSG Entertainment, Marv Films, Cloudy Productions, 2017

Знаменитый певец любит шпионские боевики. Элтон Джон снялся в картине Мэттью Вона "Kingsman: Золотое кольцо", и его выход получился очень ярким — в концертном костюме из разноцветных перьев и шапочке, инкрустированной зеркалами.

Сюжет такой: певец в плену и ждет помощи, которая приходит от агентов секретной организации Kingsman в лице Эггси (Тэрон Эджертон, он, кстати, сыграл сэра Элтона в байопике "Рокетмен") и Гарри (Колин Ферт). Осмелевший пленник присоединяется к агентам и с помощью кунг-фу отправляет своих обидчиков в нокаут.

Голливудские друзья

© Bright/Kauffman/Crane Productions, Warner Bros. Television Джулия Робертс в сериале "Друзья" (сезон 1, эпизод 13) 1 из 5 Джулия Робертс в сериале "Друзья" (сезон 1, эпизод 13) © Bright/Kauffman/Crane Productions, Warner Bros. Television © Bright/Kauffman/Crane Productions, Warner Bros. Television Жан-Клод Ван Дамм в сериале "Друзья" (сезон 1, эпизод 13) 2 из 5 Жан-Клод Ван Дамм в сериале "Друзья" (сезон 1, эпизод 13) © Bright/Kauffman/Crane Productions, Warner Bros. Television © Bright/Kauffman/Crane Productions, Warner Bros. Television Риз Уизерспун в сериале "Друзья" (сезон 6, эпизод 13) 3 из 5 Риз Уизерспун в сериале "Друзья" (сезон 6, эпизод 13) © Bright/Kauffman/Crane Productions, Warner Bros. Television © Bright/Kauffman/Crane Productions, Warner Bros. Television Брюс Уиллис в сериале "Друзья" (сезон 6, эпизод 21) 4 из 5 Брюс Уиллис в сериале "Друзья" (сезон 6, эпизод 21) © Bright/Kauffman/Crane Productions, Warner Bros. Television © Bright/Kauffman/Crane Productions, Warner Bros. Television Брэд Питт в сериале "Друзья" (сезон 8, эпизод 9) 5 из 5 Брэд Питт в сериале "Друзья" (сезон 8, эпизод 9) © Bright/Kauffman/Crane Productions, Warner Bros. Television 1 из 5 Джулия Робертс в сериале "Друзья" (сезон 1, эпизод 13) © Bright/Kauffman/Crane Productions, Warner Bros. Television 2 из 5 Жан-Клод Ван Дамм в сериале "Друзья" (сезон 1, эпизод 13) © Bright/Kauffman/Crane Productions, Warner Bros. Television 3 из 5 Риз Уизерспун в сериале "Друзья" (сезон 6, эпизод 13) © Bright/Kauffman/Crane Productions, Warner Bros. Television 4 из 5 Брюс Уиллис в сериале "Друзья" (сезон 6, эпизод 21) © Bright/Kauffman/Crane Productions, Warner Bros. Television 5 из 5 Брэд Питт в сериале "Друзья" (сезон 8, эпизод 9) © Bright/Kauffman/Crane Productions, Warner Bros. Television

Один из самых популярных американских сериалов — "Друзья" — не только бил рекорды просмотров и получал горы наград, но и радовал множеством камео.

Так, во втором сезоне засветились "Красотка" Джулия Робертс в роли одноклассницы героев и Жан-Клод Ван Дамм в роли себя самого. В шестом отметились Риз Уизерспун и Брюс Уиллис.

Ну а Брэд Питт, в реальности встречавшийся тогда с Энистон, изобразил в восьмом сезоне бывшего одноклассника Рейчел, который жутко ее ненавидел.

Рисованные знаменитости

© Fox Broadcasting Company Энн Хэтэуэй в мультсериале "Симпсоны" 1 из 5 Энн Хэтэуэй в мультсериале "Симпсоны" © Fox Broadcasting Company © Fox Broadcasting Company Леди Гага в мультсериале "Симпсоны" 2 из 5 Леди Гага в мультсериале "Симпсоны" © Fox Broadcasting Company © Fox Broadcasting Company Марк Хэмилл в мультсериале "Симпсоны" 3 из 5 Марк Хэмилл в мультсериале "Симпсоны" © Fox Broadcasting Company © Fox Broadcasting Company Мэл Гибсон в мультсериале "Симпсоны" 4 из 5 Мэл Гибсон в мультсериале "Симпсоны" © Fox Broadcasting Company © Fox Broadcasting Company Стивен Тайлер в мультсериале "Симпсоны" 5 из 5 Стивен Тайлер в мультсериале "Симпсоны" © Fox Broadcasting Company 1 из 5 Энн Хэтэуэй в мультсериале "Симпсоны" © Fox Broadcasting Company 2 из 5 Леди Гага в мультсериале "Симпсоны" © Fox Broadcasting Company 3 из 5 Марк Хэмилл в мультсериале "Симпсоны" © Fox Broadcasting Company 4 из 5 Мэл Гибсон в мультсериале "Симпсоны" © Fox Broadcasting Company 5 из 5 Стивен Тайлер в мультсериале "Симпсоны" © Fox Broadcasting Company