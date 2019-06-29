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РИА Новости

Путин поручил организовать выплаты в Иркутской области без формальностей

Вчера, 23:55
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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Паводок в Иркутской области
БРАТСК (Иркутская область), 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по выплатам пострадавшим из-за ЧС в Иркутской области без лишних формальностей.
"Деньги, которые должны быть выданы в ближайшее время, где и как люди будут получать эти деньги?" - спросил Путин в ходе совещания по вопросам ликвидации последствий ЧС в регионе.
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Губернатор Сергей Левченко рассказал, что тем, у кого есть банковские карты, уже начали перечислять деньги.
"У многих просто карточек нет никаких", - прервал его Путин.
Глава региона продолжил, сообщив, что во всех районах, которые подтоплены, с сегодняшнего дня будут выдавать наличными деньгами в соответствии с подтвержденными списками, и места, где будут это делать, обозначены.
"Люди знают, мы разными способами показываем, где можно получить", - заверил он.
"Нужно как можно быстрее организовать эту работу, потому что у многих утрачены документы и карточек никаких нет, вообще ничего нет. Нужно детей кормить каждый день и самим питаться нормально. Поэтому без лишних формальностей нужно организовать, должным образом", - сказал президент.
Он отметил, что организация этой работы зависит от руководителей муниципалитетов и районов, губернатора и его команды, еще нужно подключать МЧС. "Нужно делать это оперативно. Деньги есть, нужно просто организовать работу соответствующим образом", - заявил Путин.
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