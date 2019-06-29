Выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области начнутся в воскресенье

Районы Иркутской области, которые попали в зону подтопления. 29 июня 2019

Районы Иркутской области, которые попали в зону подтопления. 29 июня 2019

БРАТСК (Иркутская область), 29 июн - РИА Новости. Выплаты пострадавшим из-за наводнения в Иркутской области начнутся уже в воскресенье, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

Ранее президент Владимир Путин на оперативном совещании по ликвидации последствий паводка в Иркутской области поручил начать осуществлять выплаты пострадавшим максимально оперативно выплаты.

Министр отметил, что списки уже сформированы. По словам Топилина, ведомство также взяло на особый контроль вопрос пенсий, "потому что люди тоже не все находятся в местах своего нахождения, кто-то в ПВР".

"Там достаточное количество и пожилых людей. С завтрашнего дня и до 3 числа в опережающем режиме обеспечим выплату всех пенсий – тем, кто находится в зоне чрезвычайной ситуации", - добавил министр.

Оперативные задачи от президента

В ходе совещания Владимир Путин поставил несколько оперативных задач - наладить информирование людей о помощи и пунктах временного размещения, а также обеспечить жителей подтопленных районов питьевой водой, продуктами питания, медикаментами и предметами первой помощи.

"В том числе нужно помочь людям найти своих родных и близких, надо составить списки эвакуированных, чтобы родственники и представители власти - это само собой разумеется - четко знали, кто и где сейчас находится", - сказал Путин.

Он также поручил главе региона Сергею Левченко проконтролировать выплаты средств пострадавшим.

"Нужно, чтобы деньги до людей дошли, до каждого конкретного человека, до каждой семьи", - подчеркнул глава государства.

Президент также дал указание создать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения, которую возглавит вице-премьер Виталий Мутко.

Кроме того, президент заявил о необходимости подключить ФАС и МВД для контроля цен на товары в Иркутской области.

"Не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам возможности наживаться на беде людей", - отметил глава государства.

Путин также призвал начать оценку объема восстановительных работ.

Резюмируя, президент поручил отправить детей из подтопленных районов в летние лагеря. Глава государства также заявил, что занятия в школах в Иркутской области должны начаться вовремя 1 сентября.

Наводнение в Иркутской области

Сильные дожди привели к подъему рек в Иркутской области. В зону бедствия попал 31 населенный пункт, подтоплены более 3700 домов. По последней информации, в результате наводнения погибли пять человек, судьба еще двоих остается неизвестной.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о финансовой помощи пострадавшим. Так, семьям погибших выплатят единовременное пособие в миллион рублей и выделят деньги на погребение.

Пострадавшие получат пособия в размере от 200 тысяч (легкий вред здоровью) до 400 тысяч рублей (вред средней тяжести или тяжкий).

Тем, чье жилье пострадало, выплатят по десять тысяч рублей.

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Финансовая помощь за частично утраченное имущество первой необходимости составит 50 тысяч рублей, а за полностью утраченное — 100 тысяч рублей на человека.