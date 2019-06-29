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РИА Новости

В Иркутской области за период ЧС госпитализировали 112 человек

Вчера, 23:52
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© Фото : Виктор БельцовЗона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : Виктор Бельцов
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
БРАТСК, 29 июн - РИА Новости. За период ЧС в пострадавших после паводка районах в Иркутской области за медицинской помощью обратились более 500 человек, госпитализировано 112 человек, случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
"За период ЧС за медицинской помощью обратилось всего 517 человек, из них 40 детей. Основными поводами для обращения служили переохлаждения, обострение хронических заболеваний, бытовые травмы, реакция на стресс", - рассказал он на совещании у Путина в Братске.
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"Госпитализировано 112 человек, из них 19 детей. В состоянии средней степени тяжести 12 взрослых, все остальные госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии. Амбулаторная медицинская помощь оказана 105 человекам, в том числе 21 ребенку", - сообщил он.
По словам Краевого, в результате подтопления пострадали 10 объектов здравоохранения.
"Санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, находится под контролем, случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано", - заключил замминистра.
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