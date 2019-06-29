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РИА Новости

Путин поручил иркутским властям и МЧС посетить каждый пункт размещения

Вчера, 23:49
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© Фото : МЧС РоссииЗона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : МЧС России
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
БРАТСК, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил властям пострадавшей от наводнения Иркутской области побывать во всех пунктах временного размещения, поговорить со всеми без исключения людьми.
В ходе совещания в Иркутской области в субботу глава российского государства поинтересовался, были ли представители региональных властей во всех пунктах, где находятся люди, лишившиеся крова, на что получил отрицательный ответ.
"Нужно, чтобы представитель губернатора и МЧС побывали во всех пунктах (временного размещения) и посмотрели, что там происходит, с людьми поговорили, во всех без исключения", - распорядился Путин.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 22:22
Путин поручил иркутскому губернатору проконтролировать выплаты пострадавшим
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Паводок в Иркутской областиМЧСВладимир ПутинИркутская областьПроисшествия
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