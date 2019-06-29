Путин поручил иркутским властям и МЧС посетить каждый пункт размещения

БРАТСК, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил властям пострадавшей от наводнения Иркутской области побывать во всех пунктах временного размещения, поговорить со всеми без исключения людьми.
В ходе совещания в Иркутской области в субботу глава российского государства поинтересовался, были ли представители региональных властей во всех пунктах, где находятся люди, лишившиеся крова, на что получил отрицательный ответ.
"Нужно, чтобы представитель губернатора и МЧС побывали во всех пунктах (временного размещения) и посмотрели, что там происходит, с людьми поговорили, во всех без исключения", - распорядился Путин.