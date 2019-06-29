Путин поручил иркутским властям и МЧС посетить каждый пункт размещения

БРАТСК, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил властям пострадавшей от наводнения Иркутской области побывать во всех пунктах временного размещения, поговорить со всеми без исключения людьми.

В ходе совещания в Иркутской области в субботу глава российского государства поинтересовался, были ли представители региональных властей во всех пунктах, где находятся люди, лишившиеся крова, на что получил отрицательный ответ.