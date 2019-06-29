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РИА Новости

Йеменские хуситы заявили об атаке на саудовский аэропорт Джизан

Вчера, 23:47
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ДАМАСК, 29 июн – РИА Новости. Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило в субботу об атаке на саудовский аэропорт Джизан с помощью беспилотника, что якобы привело к нарушению работы воздушной гавани, передает подконтрольный хуситам телеканал "аль-Масира".
Саудовская Аравия и воюющая в Йемене арабская коалиция пока не прокомментировали эту информацию.
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"ВВС начали широкомасштабную воздушную операцию против аэропорта Джизан с использованием беспилотника Qasef-2K. Удар нацелен по ангарам для военных самолетов и другим военным целям", - цитирует телеканал официального представителя лояльных хуситам ВС Яхъю Саида.
"В результате операции нанесены точные удары по целям, что привело к выходу из строя аэронавигации", - отметил Саид.
По его словам, хуситы продолжат наносить удары по военным объектам Саудовской Аравии.
В результате удара, нанесенного йеменскими мятежниками по залу прилетов аэропорта Абхи 12 июня, получили ранения 26 человек, в том числе женщины и дети.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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