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РИА Новости

В иркутском городе Тулун наладили железнодорожное сообщение

Вчера, 23:35
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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Паводок в Иркутской области
БРАТСК, 29 июн - РИА Новости. Пригородное железнодорожное сообщение в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области налажено, людям доставляют гуманитарную помощь и воду грузовыми вагонами, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе совещания по ликвидации последствий наводнения.
"Железнодорожный мост в Тулуне работает в штатном режиме, на сегодняшний момент пустили четыре дополнительные электрички к двум существующим по маршруту Тулун - Азей, по сути, мы связали две части города постоянным пригородным железнодорожным сообщением. Люди, соответственно, могут с одного берега перебраться на другой. Грузовыми вагонами провозим гуманитарную помощь, из Иркутска пришел вагон, который собрали добровольцы, в основном - питьевая вода. Половина вагонов в Нижнеудинске разгружена, половина - в Тайшете", - доложил Дитрих.
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Он добавил, что на железнодорожном сообщении "все силы и средства мобилизованы", введено круглосуточное дежурство руководителей аппаратов управлений филиалов структурных подразделений.
"По шести точкам мы сегодня мониторим подъем уровня воды, пока собственно критических отметок мы не достигли", - отметил министр.
Он добавил, что по его данным, на подъездах к подтопленному району стоят порядка 120 тяжелых машин, однако совместно с оперативным штабом была достигнута договоренность о том, что "на дальних рубежах" грузовики будут останавливать в тех местах, где можно переждать, "не допуская скопления техники непосредственно на подъездах к перекрытому участку". "Расставляем знаки "объезд", соответственно, взаимодействуем с МВД, МЧС по этому поводу", - сказал глава Минтранспорта.
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Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания поручил отправить детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области в летние лагеря, в том числе в другие регионы.
"Ну и по детям. Естественно, ваше поручение будет выполнено, окажем все необходимое содействие, развезем детей", - добавил Дитрих.
В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе пять человека погибли, еще 97 госпитализированы, судьба еще двоих остается неизвестной, в том числе одного ребенка.
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Паводок в Иркутской областиМЧСЕвгений ДитрихИркутская областьРоссияПроисшествия
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