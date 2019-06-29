В иркутском городе Тулун наладили железнодорожное сообщение

БРАТСК, 29 июн - РИА Новости. Пригородное железнодорожное сообщение в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области налажено, людям доставляют гуманитарную помощь и воду грузовыми вагонами, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе совещания по ликвидации последствий наводнения.

"Железнодорожный мост в Тулуне работает в штатном режиме, на сегодняшний момент пустили четыре дополнительные электрички к двум существующим по маршруту Тулун - Азей, по сути, мы связали две части города постоянным пригородным железнодорожным сообщением. Люди, соответственно, могут с одного берега перебраться на другой. Грузовыми вагонами провозим гуманитарную помощь, из Иркутска пришел вагон, который собрали добровольцы, в основном - питьевая вода. Половина вагонов в Нижнеудинске разгружена, половина - в Тайшете", - доложил Дитрих.

Он добавил, что на железнодорожном сообщении "все силы и средства мобилизованы", введено круглосуточное дежурство руководителей аппаратов управлений филиалов структурных подразделений.

"По шести точкам мы сегодня мониторим подъем уровня воды, пока собственно критических отметок мы не достигли", - отметил министр.

Он добавил, что по его данным, на подъездах к подтопленному району стоят порядка 120 тяжелых машин, однако совместно с оперативным штабом была достигнута договоренность о том, что "на дальних рубежах" грузовики будут останавливать в тех местах, где можно переждать, "не допуская скопления техники непосредственно на подъездах к перекрытому участку". "Расставляем знаки "объезд", соответственно, взаимодействуем с МВД, МЧС по этому поводу", - сказал глава Минтранспорта.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания поручил отправить детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области в летние лагеря, в том числе в другие регионы.

"Ну и по детям. Естественно, ваше поручение будет выполнено, окажем все необходимое содействие, развезем детей", - добавил Дитрих.

В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе пять человека погибли, еще 97 госпитализированы, судьба еще двоих остается неизвестной, в том числе одного ребенка.