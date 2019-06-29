Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов опроверг обвинения в инсценировке отравления.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что отравление Алибасова является продуманной инсценировкой ради пиара, на эту мысль многих навело быстрое выздоровление продюсера и наличие некоторых несоответствий в произошедшем. В частности, в четверг газета "Вечерняя Москва" опубликовала интервью пиар-директора Алибасова Вадима Горжанкина, в котором он назвал произошедшее "спектаклем". Затем представитель продюсера уточнил, что "все происходящее в жизни — спектакль".

Продюсер напомнил, что пролежал 12 дней в коме, до сих пор почти ничего не ест и с момента отправления похудел на 22 килограмма.

"Никогда не пожелаю тебе такой рекламной акции. <…> Хлебнул от всей души. И началось такое! Голова взрывается, рот взрывается, нос, мозги, глаза — все вылетает сразу!" — возмутился он в эфире НТВ

При этом продюсер утверждает, что первый раз после отравления пришел в эфир на телевидение. Как отмечает НТВ, это не так: несколько дней назад Алибасов приходил в студию другого телеканала.