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РИА Новости

Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления

Вчера, 23:15
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов опроверг обвинения в инсценировке отравления.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что отравление Алибасова является продуманной инсценировкой ради пиара, на эту мысль многих навело быстрое выздоровление продюсера и наличие некоторых несоответствий в произошедшем. В частности, в четверг газета "Вечерняя Москва" опубликовала интервью пиар-директора Алибасова Вадима Горжанкина, в котором он назвал произошедшее "спектаклем". Затем представитель продюсера уточнил, что "все происходящее в жизни — спектакль".
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Продюсер напомнил, что пролежал 12 дней в коме, до сих пор почти ничего не ест и с момента отправления похудел на 22 килограмма.
"Никогда не пожелаю тебе такой рекламной акции. <…> Хлебнул от всей души. И началось такое! Голова взрывается, рот взрывается, нос, мозги, глаза — все вылетает сразу!" — возмутился он в эфире НТВ.
При этом продюсер утверждает, что первый раз после отравления пришел в эфир на телевидение. Как отмечает НТВ, это не так: несколько дней назад Алибасов приходил в студию другого телеканала.
В начале июня Алибасов попал в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Несколько дней он провел в медикаментозном сне, затем пошел на поправку. Недавно его выписали из больницы.
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