В Ираке ликвидировали пять боевиков ИГ*

ДАМАСК, 29 июн – РИА Новости. Иракские силовики в субботу ликвидировали пять боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, пытавшихся попасть в страну из Сирии, сообщила пресс-служба органов безопасности Ирака.

"Двадцать седьмая бригада восьмого подразделения штаба операций аль-Джазиры ликвидировал группу из пятерых боевиков ИГ*, пытавшихся проникнуть в Ирак через границу с Сирией к северу от района Трифауи", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что граница с Сирией находится на постоянном контроле для предотвращения подобных инцидентов.