Мурманская область получит три млрд рублей на компенсацию расходов на мазут

МУРМАНСК, 29 июн – РИА Новости. Правительство России выделит Мурманской области дополнительно 3 миллиарда рублей на компенсацию расходов, связанных с подорожанием мазута, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

Козак принял участие в совещании по вопросам промышленного развития и энергетической безопасности региона, которое состоялось в Кировске. По его словам, первый транш в 3 миллиарда рублей поступит в бюджет региона в ближайшее время, такое решение принято на заседании федерального правительства.

"Мы должны на это реагировать. Три миллиарда рублей выделено для решения оперативных вопросов. Знаю, что область считает, что этих денег недостаточно. Дайте все обоснования к поправкам по бюджету, и мы еще раз внимательно посмотрим, но, конечно, при условии, что программа модернизации теплового хозяйства будет реализовываться", – сказал Козак, слова которого приводит пресс-служба.

Вице-премьер отметил, что программа замещения мазута в системе теплоснабжения Мурманской области будет утверждаться и контролироваться на уровне правительства России. Она скоординирует и подтвердит действия всех сторон по переводу источников теплоснабжения региона на использование других видов топлива, в том числе сжиженного природного газа.

"Нужна именно системная работа по уходу от мазутозависимости. Мы делаем первые шаги, переводим котельные небольших поселков на биотопливо. По крупным городам – нужны серьезные инвестиции, и мы уже ведем такую работу в отношении котельных Мурманска и близлежащих территорий с "Газпромом" и "Новатэком", – пояснил врио главы региона Андрей Чибис.