Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T23:04Z
https://ria.ru/20190629/1556051808.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153147/10/1531471028_0:85:3072:1813_1036x0_80_0_0_96bc3de08d14cf1bd785b5a2b53309e4.jpg
РИА Новости
Мурманская область

Мурманская область получит три млрд рублей на компенсацию расходов на мазут

Вчера, 23:04
51
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкАндрей Чибис
Андрей Чибис
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Андрей Чибис. Архивное фото
МУРМАНСК, 29 июн – РИА Новости. Правительство России выделит Мурманской области дополнительно 3 миллиарда рублей на компенсацию расходов, связанных с подорожанием мазута, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Козака.
Козак принял участие в совещании по вопросам промышленного развития и энергетической безопасности региона, которое состоялось в Кировске. По его словам, первый транш в 3 миллиарда рублей поступит в бюджет региона в ближайшее время, такое решение принято на заседании федерального правительства.
врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис
7 июня, 23:54
Власти Мурманской области выработали меры по уходу от мазутной зависимости
"Мы должны на это реагировать. Три миллиарда рублей выделено для решения оперативных вопросов. Знаю, что область считает, что этих денег недостаточно. Дайте все обоснования к поправкам по бюджету, и мы еще раз внимательно посмотрим, но, конечно, при условии, что программа модернизации теплового хозяйства будет реализовываться", – сказал Козак, слова которого приводит пресс-служба.
Вице-премьер отметил, что программа замещения мазута в системе теплоснабжения Мурманской области будет утверждаться и контролироваться на уровне правительства России. Она скоординирует и подтвердит действия всех сторон по переводу источников теплоснабжения региона на использование других видов топлива, в том числе сжиженного природного газа.
"Нужна именно системная работа по уходу от мазутозависимости. Мы делаем первые шаги, переводим котельные небольших поселков на биотопливо. По крупным городам – нужны серьезные инвестиции, и мы уже ведем такую работу в отношении котельных Мурманска и близлежащих территорий с "Газпромом" и "Новатэком", – пояснил врио главы региона Андрей Чибис.
На совещании врио губернатора поднял вопрос повышения надежности обеспечения электроснабжения крупных промышленных потребителей. Он обратился к вице-премьеру с просьбой рассмотреть возможность снижения стоимости электроэнергии для потребителей региона, в том числе с использованием механизма заключения свободных двусторонних договоров, предусматривающих поставку электроэнергии по ценам, приемлемым для реализации проектов. По мнению Чибиса, комплекс этих шагов позволит в разы увеличить инвестиции в экономику региона.
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
18 июня, 21:19
Инвестиции в мурманский транспортный узел составят 130 миллиардов рублей
000000
Обсудить 0
Мурманская областьМурманская областьЭкономика
Рекомендуем
Паводок в Иркутской области
В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
РИА
Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
Беглов сдал в избирком документы для участия в выборах главы Петербурга
Силуанов и Мнучин поговорили "на ногах" после встречи президентов
Скриншот видео драки рабочих в Казахстане
В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
Лента
новостей
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
Болсонару отменил встречу с Си Цзиньпином из-за опоздания делегации Китая
Акция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Страны БРИКС готовы содействовать урегулированию кризиса в Венесуэле
Президент США разговаривает с наследным принцем Саудовской Аравии на саммите G20 в Осаке. 28 июня 2019
Трамп похвалил наследного принца Саудовской Аравии за борьбу с терроризмом
Всероссийский детский центр Орленок
"Орленок" готов принять детей из зон подтопления в Иркутской области
ЦИК получил жалобу о возможных фальсификациях подписей в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи на полях Группы двадцати. 29 июня 2019
Путин рассказал о планах вывести отношения России и Египта на новый уровень
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
США не будут вводить новые пошлины на китайские товары
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония
Трамп заявил о переговорах об исключении Huawei из "черного списка" в США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Мадуро анонсировал скорый приход в Венесуэлу технологий 5G
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Юнкер сыграл в Осаке на черном рояле
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Силуанов заявил об опасности для России торговой войны между Китаем и США
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20На Аляске самолет врезался в гору
03:11Южная Корея может принять участие в проекте "Миллиметрон", рассказали в РАН
03:07Чемезов назначил гендиректора нового холдинга "Ростеха"
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
Лента новостейМолния