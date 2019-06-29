Погода в Москве установила температурный рекорд

Температура воздуха сегодня составила 11 градусов Цельсия. Отмечается, что нормой для этого времени года является температура в районе 22-23 градусов.

В распоряжении метеорологов имеется информация о наблюдениях за погодой с 1948 года. Аналогичные показатели фиксировались только в 1996 году (плюс 12,2 градуса) и в 2003 году (плюс 13 градусов), однако так низко столбик термометра не опускался никогда.