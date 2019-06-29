В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

КАЛИНИНГРАД, 29 июн - РИА Новости. Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.

"В Калининграде задержана самоотверженный, преданный своей профессии врач-неонатолог, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации новорожденных перинатального центра Калининградской области Сушкевич Элина Сергеевна по обвинению в части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии группой лиц по предварительному сговору", - говорится в обращении.

По информации Центрального районного суда Калининграда, врачу была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом. Как сообщили в российском обществе неонатологов, реанимационная бригада, в состав которой входила Сушкевич, была вызвана для оказания лечебно-консультативной помощи и перевода ребенка в перинатальный центр. Однако ребенок, родившийся на сроке беременности 23 недели и 3 дня, что находится на грани жизнеспособности, скончался в роддоме.

Ранее в правительстве Калининградской области сообщали, что роженица поступила в роддом необследованной. Беременность у женщины была третьей по счету, первые две закончились самопроизвольными выкидышами.

"Медицинское сообщество крайне обеспокоено тем, что наша коллега, на счету которой сотни спасенных жизней, тысячи вылеченных детей, сейчас лишена возможности исполнять свои должностные обязанности, что неотвратимо скажется на качестве медицинской помощи, оказываемой во всей Калининградской области, так как Элина Сергеевна является основным врачом, осуществляющим транспортировку и лечение самых тяжелых новорожденных детей в перинатальном центре Калининградской области", - говорится в обращении.

Представители фонда помощи недоношенным детям "Право на чудо" также выступили в поддержку врача-неонатолога Сушкевич, опубликовав обращение на странице фонда в Facebook

В ноябре прошлого года СУСК возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий против и.о. главврача роддома №4 Калининграда. По данным ведомства, в роддом поступила женщина, которая родила живого мальчика. Новорожденному по медицинским показаниям для поддержания жизнедеятельности нужно было ввести дорогостоящий препарат, подозреваемая, по версии следователей, не дала лекарство, младенец умер.

Следствие считает, что подозреваемая дала указание внести в историю родов заведомо ложные сведения о том, что смерть плода наступила в утробе матери, и ребенок родился мертвым, чтобы избежать ответственности. Сначала суд по ходатайству СУСК арестовал женщину, позже прокуратура обжаловала решение суда, меру пресечения заменили на домашний арест.