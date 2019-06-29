Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T22:44Z
https://ria.ru/20190629/1556051672.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155603/84/1556038407_0:0:2822:1588_1036x0_80_0_0_64c895b12c0151d151481337f934e9a6.jpg
РИА Новости

Иркутский губернатор сообщил о решении проблем с водой и продуктами

Вчера, 22:44
361
© ГУ МЧС России по Иркутской области Районы Иркутской области, которые попали в зону подтопления. 29 июня 2019
Районы Иркутской области, которые попали в зону подтопления. 29 июня 2019
© ГУ МЧС России по Иркутской области
Районы Иркутской области, которые попали в зону подтопления. 29 июня 2019
БРАТСК (Иркутская обл.), 29 июн - РИА Новости. Вопросы по обеспечению жителей продуктами питания, предметами первой необходимости в подтопленных в Иркутской области районах решены в полном объеме, запасы будут пополняться, заявил губернатор региона Сергей Левченко.
"Вопросы по обеспечению продуктами питания, предметами первой необходимости решены в полном объеме. Запас бутилированной воды имеется, в складах размещено 22 тонны продовольственной муки, 400 тонн продовольственной пшеницы, которая может быть использована для производства муки. Имеющиеся сегодня запасы позволят обеспечить потребности выпечки хлеба на 20 дней. Запасы готовятся для пополнения", - сказал Левченко на совещании с участием президента России.
"Информация до населения Иркутской области об опасностях, возникающих при ЧС, доводилась через радио, телевидение, мобильных операторов сотовой связи и путем проезда по улицам и поквартирных обходов", - добавил Левченко.
Ранее президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Вчера, 22:12
Иркутская область получила 662 миллиона рублей на помощь пострадавшим
200011
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиСергей ЛевченкоИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Путин поручил составить план по восстановлению жилья в Иркутской области
РИА
Новости
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Занятия в иркутских школах должны начаться вовремя, заявил Путин
Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис
Президент Кипра получил перелом бедра
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Число жертв паводка в Иркутской области возросло до пяти человек
Лента
новостей
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Путин поручил начать оценку восстановительных работ в Иркутской области
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Путин призвал начать выплаты пострадавшим из-за паводка в Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил иркутскому губернатору проконтролировать выплаты пострадавшим
Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
Путин призвал обеспечить жителей подтопленных районов питьевой водой
Паводок в Иркутской области
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Дождь в Москве
Погода в Москве установила температурный рекорд
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Путин проводит совещание по наводнениям в Иркутской области
Бари Алибасов
Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Путин поручил ФАС и МВД контролировать цены на товары в Иркутской области
Певица Елена Темникова
Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
00:17Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
00:01Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области
23:57"Орленок" готов принять детей из зон подтопления в Иркутской области
23:55Путин поручил организовать выплаты в Иркутской области без формальностей
23:55Выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области начнутся в воскресенье
Лента новостейМолния