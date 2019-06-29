Иркутский губернатор сообщил о решении проблем с водой и продуктами

БРАТСК (Иркутская обл.), 29 июн - РИА Новости. Вопросы по обеспечению жителей продуктами питания, предметами первой необходимости в подтопленных в Иркутской области районах решены в полном объеме, запасы будут пополняться, заявил губернатор региона Сергей Левченко.

"Вопросы по обеспечению продуктами питания, предметами первой необходимости решены в полном объеме. Запас бутилированной воды имеется, в складах размещено 22 тонны продовольственной муки, 400 тонн продовольственной пшеницы, которая может быть использована для производства муки. Имеющиеся сегодня запасы позволят обеспечить потребности выпечки хлеба на 20 дней. Запасы готовятся для пополнения", - сказал Левченко на совещании с участием президента России.