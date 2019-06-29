Число жертв паводка в Иркутской области возросло до пяти человек

БРАТСК (Иркутская область), 29 июн - РИА Новости. Число жертв паводка в Иркутской области выросло до пяти человек, доложил глава МЧС России Евгений Зиничев президенту Владимир Путину на совещании в Братске.

Ранее сообщалось о трех погибших.

"В превентивных целях отключено энергоснабжение в четырех районах с населением более 11 тысячи человек. В результате стихии пострадало 353 человека, из них 32 ребенка. Погибло пять человек, 97 человек госпитализированы, судьба двоих остается неизвестной, в том числе одного ребенка", - сказал Зиничев.

"Эвакуированы 1161 человек. В 16 пунктах временного размещения находится 924 человека, из них 282 ребенка и шесть маломобильных граждан. Остальные жители приняли решение остаться у родственников", - сообщил он.

По словам главы МЧС, в пунктах временного размещения оказывается вся необходимая помощь.

"Паводком повреждено 13 автомобильных мостов, ограничено движение по федеральной трассе "Сибирь" и 17 участкам автомобильных дорог местного значения", - сказал он.

Зиничев отметил, что сейчас наращивание группировки сил спасателей продолжается.

По его словам, в субботу самолет Ил-76 МЧС России доставит в Иркутскую область наливные дамбы, спасательные лодки, палатки и одеяла, полученных со складов Росрезервов.

"Кроме того, на борту находятся выделенные Минздравом России средства иммунизации на 3,5 тысячи человек. Обстановка находится под контролем, продолжается проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ", - доложил он.

Что касается выплат, то, по словам Зиничева, бюджету Иркутской области перечислено 662 миллиона рублей.