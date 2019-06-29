Путин поручил составить план по восстановлению жилья в Иркутской области

БРАТСК (Иркутская область), 29 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил как можно скорее наметить план восстановления жилья в пострадавшей от наводнения Иркутской области, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступят холода.

"Прошу уже сейчас, не откладывая, наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее. Мы с вами прекрасно понимаем, знаем ситуацию в сибирских регионах. Здесь, в том числе, лето очень короткое, зима наступает быстро, а паводок-то еще не закончился, вода не сошла. Когда строить будем?" - сказал Путин на совещании в Иркутской области в субботу.

Времени очень мало, подчеркнул глава государства. Он отметил, что нужно сделать все, чтобы "люди не оказались в палатках, когда наступят холода".

В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На сегодняшний день в зоне паводка находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут более 9 тысяч человек. Как сообщало в субботу правительство области, затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.

По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе три человека погибли, еще 97 госпитализированы. По словам губернатора области Сергея Левченко, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 миллионов рублей.