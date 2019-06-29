Занятия в иркутских школах должны начаться вовремя, заявил Путин

БРАТСК (Иркутская обл.), 29 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил начать восстановление школ и детских садов, пострадавших из-за паводка в Иркутской области, чтобы дети приступили к занятиям в сентябре вовремя.

"Также требуется оперативно оценить ущерб и начать восстановление инфраструктуры, имею в виду энергетику, связь и транспорт, объекты здравоохранения и образования, школы, детские сады, больницы. Дети должны приступить к занятиям вовремя в сентябре", - сказал Путин на совещании в Иркутской области.

В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На сегодняшний день в зоне паводка находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут более 9 тысяч человек. Как сообщало в субботу правительство области, затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.

По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе три человека погибли, еще 97 госпитализированы. По словам губернатора области Сергея Левченко, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 миллионов рублей.