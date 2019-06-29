Путин поручил начать оценку восстановительных работ в Иркутской области

БРАТСК (Иркутская обл.), 29 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МЧС, руководству Иркутской области, профильным федеральным министерствам уже сейчас приступить к оценке объема восстановительных работ в пострадавших от наводнения районах Иркутской области.

"Поручаю МЧС, руководству Иркутской области, профильным федеральным министерствам уже сейчас приступить к оценке объема восстановительных работ: определить, какие потребуются материальные и финансовые дополнительные ресурсы, какие строительные мощности, стройматериалы, технику нужно будет дополнительно привлечь из соседних регионов и, если потребуется, из отдаленных", - сказал Путин на совещании в связи с наводнениями в Иркутской области.

Он добавил, что полпреды Сибирского и Дальневосточного федеральных округов должны взять ситуацию на контроль и координировать работу.

"Все названные мною задачи должны решаться четко при взаимодействии всех уровней власти. Это чрезвычайно важно в таких ситуациях", - добавил он.