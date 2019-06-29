Путин призвал обеспечить жителей подтопленных районов питьевой водой

БРАТСК (Иркутская обл.), 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что необходимо бесперебойно обеспечить граждан в подтопленных в Иркутской области районах питьевой водой и найти родных пострадавших.

"Особое внимание следует уделить бесперебойному обеспечению граждан питьевой водой в требуемых объемах", - заявил Путин на совещании по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Он попросил региональные и местные власти, а также территориальные органы федеральных ведомств "быть в постоянном контакте с людьми, максимально быстро реагировать на поступающие от них жалобы и обращения".

"В том числе нужно помочь людям найти своих родных и близких, надо составить списки эвакуированных, чтобы родственники и представители власти - это само собой разумеется - четко знали, кто и где сейчас находится", - добавил Путин.

Ранее Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.

В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На сегодняшний день в зоне паводка находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут более 9 тысяч человек. По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе три человека погибли, еще 97 госпитализированы. По словам губернатора области Сергея Левченко, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 миллионов рублей.