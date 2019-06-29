Иркутская область получила 662 миллиона рублей на помощь пострадавшим

"Полтора часа назад 662 миллиона рублей поступили на счет Иркутской области. Эта сумма предназначена для начала первичных социальных выплат в виде разовой финансовой помощи пострадавшим. Это первичный транш, далее по мере информации о фактическом ущербе возможно выделение дополнительных денежных средств", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, по 10 тысяч будет направлено на единовременную материальную помощь, на финпомощь в связи с частичной утратой имущества - по 50 тысяч рублей, с полной - по 100 тысяч. Также по 200 тысяч рублей выделят пострадавшим легкой степени тяжести, по 400 тысяч - средней и тяжелой степени. Родственникам погибших будет направлено по 1 миллиону рублей и на возмещение затрат на погребение.