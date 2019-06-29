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РИА Новости

Иркутская область получила 662 миллиона рублей на помощь пострадавшим

Вчера, 22:12
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© Фото : МЧС РоссииЗона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : МЧС России
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Выделенная правительством РФ сумма в размере 662 миллионов рублей пострадавшим из-за паводка в Иркутской области поступила на счет региона, далее возможно выделение дополнительных средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Полтора часа назад 662 миллиона рублей поступили на счет Иркутской области. Эта сумма предназначена для начала первичных социальных выплат в виде разовой финансовой помощи пострадавшим. Это первичный транш, далее по мере информации о фактическом ущербе возможно выделение дополнительных денежных средств", - сообщили в пресс-службе.
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Как уточнили в ведомстве, по 10 тысяч будет направлено на единовременную материальную помощь, на финпомощь в связи с частичной утратой имущества - по 50 тысяч рублей, с полной - по 100 тысяч. Также по 200 тысяч рублей выделят пострадавшим легкой степени тяжести, по 400 тысяч - средней и тяжелой степени. Родственникам погибших будет направлено по 1 миллиону рублей и на возмещение затрат на погребение.
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