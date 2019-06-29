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РИА Новости

Путин призвал начать выплаты пострадавшим из-за паводка в Иркутской области

Вчера, 21:57
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© Фото : Виктор БельцовЗона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : Виктор Бельцов
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
БРАТСК (Иркутская обл.), 29 июн - РИА Новости. Нужно уже сегодня начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно незамедлительно, буквально уже сегодня начать выплаты пострадавшим гражданам. Правительство приняло оперативное решение, к работе подключилось казначейство, Центральный банк, но обращаю внимание, необходимо, чтобы деньги не только поступили в регион, но и как доложил министр финансов, они должны быть здесь, в регионе", - сказал Путин на совещании в Братске по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
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По словам главы государства, деньги не только должны быть в регионе, "нужно, чтобы деньги до людей дошли, до каждого конкретного человека, до каждой семьи".
Ранее Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе пять человека погибли, еще 97 госпитализированы, судьба еще двоих остается неизвестной, в том числе одного ребенка.
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