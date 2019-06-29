Путин проводит совещание по наводнениям в Иркутской области

БРАТСК (Иркутская область), 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в аэропорту Братска проводит совещание в связи с наводнениями в районах Иркутской области.
Глава государства прибыл в регион, где объявлена чрезвычайная ситуация, поздно ночью по пути из Японии, где завершились саммит G20 и российско-японские переговоры.
Совещание проходит в здании аэропорта. В нем принимают участие глава МЧС Евгений Зиничев, полномочный представитель президента в Сибирском федератом округе Сергей Меняйло, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, первый вице-премьер Антон Силуанов, а также руководители профильных министерств, ведомств и муниципальных образований.