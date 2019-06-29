Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T21:54Z
https://ria.ru/20190629/1556051008.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155604/44/1556044455_0:0:972:547_1036x0_80_0_0_a6e23a21ce25a54c571386a2d2154882.jpg
РИА Новости

Путин проводит совещание по наводнениям в Иркутской области

Вчера, 21:54
427
© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
БРАТСК (Иркутская область), 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в аэропорту Братска проводит совещание в связи с наводнениями в районах Иркутской области.
Глава государства прибыл в регион, где объявлена чрезвычайная ситуация, поздно ночью по пути из Японии, где завершились саммит G20 и российско-японские переговоры.
Совещание проходит в здании аэропорта. В нем принимают участие глава МЧС Евгений Зиничев, полномочный представитель президента в Сибирском федератом округе Сергей Меняйло, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, первый вице-премьер Антон Силуанов, а также руководители профильных министерств, ведомств и муниципальных образований.
Районы Иркутской области, которые попали в зону подтопления. 29 июня 2019
Вчера, 19:28
В Иркутской области шесть населенных пунктов изолированы из-за паводка
1402204
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиВладимир ПутинИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Путин призвал начать выплаты пострадавшим из-за паводка в Иркутской области
РИА
Новости
Паводок в Иркутской области
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Путин поручил наладить информирование жителей Иркутской области о помощи
Павел Климкин
Климкин назвал главную "проблему" после возвращения России в ПАСЕ
Лента
новостей
СМИ показали, как Трамп разыграл саудовского принца
Районы Иркутской области, которые попали в зону подтопления. 29 июня 2019
В Иркутской области шесть населенных пунктов изолированы из-за паводка
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
Болсонару отменил встречу с Си Цзиньпином из-за опоздания делегации Китая
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил отправить детей из Иркутской области в летние лагеря
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
Терминал А аэропорта Внуково
Во Внуково вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира
Роспотребнадзор прокомментировал проверку на самолете Батуми-Москва
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Занятия в иркутских школах должны начаться вовремя, заявил Путин
Митингующие в центре Тбилиси, Грузия. 29 июня 2019
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Районы Иркутской области, которые попали в зону подтопления. 29 июня 2019
Иркутский губернатор сообщил о решении проблем с водой и продуктами
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Путин проведет следующее совещание по ситуации в Иркутской области 3 июля
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20На Аляске самолет врезался в гору
03:11Южная Корея может принять участие в проекте "Миллиметрон", рассказали в РАН
03:07Чемезов назначил гендиректора нового холдинга "Ростеха"
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
Лента новостейМолния