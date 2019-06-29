Путин проводит совещание по наводнениям в Иркутской области

БРАТСК (Иркутская область), 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в аэропорту Братска проводит совещание в связи с наводнениями в районах Иркутской области.

Глава государства прибыл в регион, где объявлена чрезвычайная ситуация, поздно ночью по пути из Японии, где завершились саммит G20 и российско-японские переговоры.