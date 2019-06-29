Новак заявил о лидирующей роли ОПЕК и Эр-Рияда в стабилизации рынка нефти

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по регулированию добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года было согласовано сокращение добычи в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ будет определена на встречах альянса 1-2 июля в Вене.