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РИА Новости

Новак заявил о лидирующей роли ОПЕК и Эр-Рияда в стабилизации рынка нефти

Вчера, 21:46
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019
Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил о лидирующей роли ОПЕК и Саудовской Аравии в стабилизации мирового нефтяного рынка, отметив, что Россия остается надежным партнером в этой работе.
"Отмечаем лидирующую роль ОПЕК и Королевства Саудовская Аравия в стабилизации мирового нефтяного рынка. Кооперация стран ОПЕК является уникальным примером оперативной кооперации по вопросам глобального характера", - заявил Новак, говоря о кооперации стран-участниц соглашения ОПЕК+.
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"В рамках исполнения соглашения страны ОПЕК и конкретно Королевство Саудовская Аравия сократили наибольший объем добычи, обеспечив рынку необходимую степень уверенности и решимости партнеров достичь поставленные задачи. Россия, в свою очередь, остается надежным партнером по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка", - отметил Новак.
Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по регулированию добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года было согласовано сокращение добычи в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ будет определена на встречах альянса 1-2 июля в Вене.
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