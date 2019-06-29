Силовики обстреляли насосную станцию в пригороде Ясиноватой, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские силовики в субботу обстреляли район Васильевской насосной станции в пригороде подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Ясиноватая, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Васильевская насосная станция расположена в пригороде Ясиноватой и снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Военное ведомство ДНР и представительство республики в СЦКК неоднократно заявляли об обстрелах данного района со стороны украинских силовиков и об угрозе персоналу объекта.

"Сегодня в 20.20 (время совпадает с московским - ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Новоселовки Второй в направлении Васильевки. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции. Сотрудники вынуждены укрываться в убежище", - заявил представитель ведомства.