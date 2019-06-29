Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T21:30Z
https://ria.ru/20190629/1556050816.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Силовики обстреляли насосную станцию в пригороде Ясиноватой, заявили в ДНР

Вчера, 21:30
482
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские силовики в субботу обстреляли район Васильевской насосной станции в пригороде подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Ясиноватая, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Васильевская насосная станция расположена в пригороде Ясиноватой и снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Военное ведомство ДНР и представительство республики в СЦКК неоднократно заявляли об обстрелах данного района со стороны украинских силовиков и об угрозе персоналу объекта.
Вчера, 15:53
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
"Сегодня в 20.20 (время совпадает с московским - ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Новоселовки Второй в направлении Васильевки. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции. Сотрудники вынуждены укрываться в убежище", - заявил представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что огонь велся с использованием крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
100042
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
Рекомендуем
Павел Климкин
Климкин назвал главную "проблему" после возвращения России в ПАСЕ
РИА
Новости
СМИ показали, как Трамп разыграл саудовского принца
Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
ЦИК зарегистрировал кандидатов от партии Саакашвили на выборах в Раду
Паводок в Иркутской области
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Лента
новостей
В Подмосковье в съемном доме нашли тело подростка
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Число жертв паводка в Иркутской области возросло до пяти человек
В ДНР заявили об обстреле ВСУ окраин Донецка и Горловки
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
В Ираке ликвидировали пять боевиков ИГ*
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Путин призвал начать выплаты пострадавшим из-за паводка в Иркутской области
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Трамп посетит демилитаризованную зону между двумя Кореями
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
Болсонару отменил встречу с Си Цзиньпином из-за опоздания делегации Китая
Роспотребнадзор прокомментировал проверку на самолете Батуми-Москва
Митингующие в центре Тбилиси, Грузия. 29 июня 2019
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Ультраортодоксальные евреи перед воротами Гробницы царей, Иерусалим. 27 июня 2019
Франция закрыла "Гробницу царей" после одного дня работы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
00:17Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
00:01Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области
23:57"Орленок" готов принять детей из зон подтопления в Иркутской области
23:55Путин поручил организовать выплаты в Иркутской области без формальностей
Лента новостейМолния