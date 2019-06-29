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РИА Новости

Топилин поручил помочь пострадавшим из-за наводнения в Иркутской области

Вчера, 21:22
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© Фото : Виктор БельцовЗона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : Виктор Бельцов
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пострадавшие из-за наводнения в Иркутской области получат всю необходимую социальную помощь, соответствующие поручения даны ответственным ведомствам, заявил глава Минтруда Максим Топилин.
В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в некоторых районах Иркутской области, он прибыл в Братск для координации предоставления социальной помощи пострадавшим. В министерстве образован оперативный штаб.
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Согласно сообщению ведомства, Роструду, Пенсионному фонду и Фонду социального страхования поручено обеспечить своевременную выплату пособий, проконтролировать сроки их доставки и восстановить необходимые документы в случае их утраты.
"По предварительным данным, в подтопленных территориях Иркутской области проживает около 30 тысяч получателей пенсионных выплат. Доставка пенсий за июнь всем пенсионерам в пострадавших районах завершена. Доставка пенсий за июль будет осуществлена досрочно - 3 июля, через почту и кредитные организации, в том числе по месту пребывания получателей пенсий", - подчеркнул Топилин, слова которого приводит пресс-служба.
Также поручения даны Федеральному бюро медико-социальной экспертизы, министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
В Минтруде отметили, что в области организована работа "Горячей линии" по номеру (3852) 47-00-00. Формируется запас наиболее востребованных технических средств реабилитации (ТСР) для первоочередной передачи в пострадавшие районы. Организовано взаимодействие с поставщиками ТСР по вопросам сокращения сроков поставки необходимых изделий.
Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области дано поручение оказывать всестороннюю помощь пострадавшим гражданам, обращая особое внимание на многодетные семьи, пенсионеров и инвалидов, добавляется в сообщении.
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По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе три человека погибли, еще 97 госпитализированы. По словам губернатора области Сергея Левченко, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 миллионов рублей.
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Паводок в Иркутской областиМаксим ТопилинИркутская областьРоссияПроисшествия
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