Топилин поручил помочь пострадавшим из-за наводнения в Иркутской области

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пострадавшие из-за наводнения в Иркутской области получат всю необходимую социальную помощь, соответствующие поручения даны ответственным ведомствам, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в некоторых районах Иркутской области, он прибыл в Братск для координации предоставления социальной помощи пострадавшим. В министерстве образован оперативный штаб.

Согласно сообщению ведомства, Роструду, Пенсионному фонду и Фонду социального страхования поручено обеспечить своевременную выплату пособий, проконтролировать сроки их доставки и восстановить необходимые документы в случае их утраты.

"По предварительным данным, в подтопленных территориях Иркутской области проживает около 30 тысяч получателей пенсионных выплат. Доставка пенсий за июнь всем пенсионерам в пострадавших районах завершена. Доставка пенсий за июль будет осуществлена досрочно - 3 июля, через почту и кредитные организации, в том числе по месту пребывания получателей пенсий", - подчеркнул Топилин, слова которого приводит пресс-служба.

Также поручения даны Федеральному бюро медико-социальной экспертизы, министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

В Минтруде отметили, что в области организована работа "Горячей линии" по номеру (3852) 47-00-00. Формируется запас наиболее востребованных технических средств реабилитации (ТСР) для первоочередной передачи в пострадавшие районы. Организовано взаимодействие с поставщиками ТСР по вопросам сокращения сроков поставки необходимых изделий.

Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области дано поручение оказывать всестороннюю помощь пострадавшим гражданам, обращая особое внимание на многодетные семьи, пенсионеров и инвалидов, добавляется в сообщении.

В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На сегодняшний день в зоне паводка находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут более 9 тысяч человек. Как сообщало в субботу правительство области, затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.

По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе три человека погибли, еще 97 госпитализированы. По словам губернатора области Сергея Левченко, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 миллионов рублей.