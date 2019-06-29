Климкин назвал главную "проблему" после возвращения России в ПАСЕ

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о главной "проблеме" для Киева после возвращения России в ПАСЕ.

"Многие пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших заключенных. Измена Европы — наша боль. Но не ведитесь на это", — написал Климкин в Facebook

По мнению дипломата, главная "проблема" заключается в том, что Россия и Евросоюз могут договариваться "за спиной Украины" и навязывать Киеву чужую стратегию.

Климкин отметил, что в "кулуарах можно услышать разговоры" о том, что Украина является общей ответственностью России и Европы, "поэтому должны быть и общие действия".

"На самом деле, действия будут российские, а Европа будет наблюдать", — написал глава МИД Украины.

По его словам, неопытность новых украинских властей поспособствует такому развитию событий. Он также посетовал на отсутствие у Киева экономического маневра.

"И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам попытаются представить как долгожданную победу. Если так случится, окажемся на два поколения в серой буферной зоне", — резюмировал дипломат.

Возвращение России в ПАСЕ

Российскую делегацию лишили ряда прав после присоединения Крыма в 2014 году.

В ответ на это Москва прекратила участие в заседаниях, а в 2017 году заморозила выплаты взносов в бюджет организации до полного восстановления полномочий. В Совете Европы признали, что решение России привело к финансовым трудностям.

На этой неделе ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме.