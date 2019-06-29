Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T02:32Z
https://ria.ru/20190629/1556050632.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155358/02/1553580297_0:30:2748:1576_1036x0_80_0_0_d3c4249e957d4e114aee035c3c9ce93b.jpg
РИА Новости

Климкин назвал главную "проблему" после возвращения России в ПАСЕ

Вчера, 21:20
24071
© AP Photo / Luca Bruno Павел Климкин
Павел Климкин
© AP Photo / Luca Bruno
Павел Климкин . Архивное фото
КИЕВ, 29 июн — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о главной "проблеме" для Киева после возвращения России в ПАСЕ.
"Многие пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших заключенных. Измена Европы — наша боль. Но не ведитесь на это", — написал Климкин в Facebook.
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
27 июня, 08:00
Диверсия Кремля в ПАСЕ: "Вы капитулировали перед Путиным"
По мнению дипломата, главная "проблема" заключается в том, что Россия и Евросоюз могут договариваться "за спиной Украины" и навязывать Киеву чужую стратегию.
Климкин отметил, что в "кулуарах можно услышать разговоры" о том, что Украина является общей ответственностью России и Европы, "поэтому должны быть и общие действия".
"На самом деле, действия будут российские, а Европа будет наблюдать", — написал глава МИД Украины.
По его словам, неопытность новых украинских властей поспособствует такому развитию событий. Он также посетовал на отсутствие у Киева экономического маневра.
"И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам попытаются представить как долгожданную победу. Если так случится, окажемся на два поколения в серой буферной зоне", — резюмировал дипломат.
Алексей Пушков
27 июня, 02:14
Пушков рассказал о фиаско Украины в ПАСЕ

Возвращение России в ПАСЕ

Российскую делегацию лишили ряда прав после присоединения Крыма в 2014 году.
В ответ на это Москва прекратила участие в заседаниях, а в 2017 году заморозила выплаты взносов в бюджет организации до полного восстановления полномочий. В Совете Европы признали, что решение России привело к финансовым трудностям.
На этой неделе ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме.
Крым стал российским после референдума, на котором более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России. В Москве неоднократно отмечали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Как отметил президент Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
4434741219
Обсудить 17
Приостановка участия России в работе ПАСЕПавел КлимкинЕвросоюзПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Отношения России и стран европы это отношения между Россией и странами Европы. По чем тут Украина?
29 июня, 21:29
Z1Zlydennemets 1
7730001
ПАСЕ выбрал меду истериками и шантажом, с одной стороны, и спокойной работой - с другой. Исход был предсказуем.
29 июня, 21:30
Сергей Шмель
7301001
Рекомендуем
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
Болсонару отменил встречу с Си Цзиньпином из-за опоздания делегации Китая
РИА
Новости
Путин подсказал потерявшейся Меркель
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока — 2" отозвал заявку на один маршрут в Дании
Здание Совета Европы
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы
Лента
новостей
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин отреагировал на возражения Элтона Джона
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Представители Крыма потребовали вернуть права русским в Восточной Европе
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Архивное фото
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-"враге"
Митингующие в центре Тбилиси, Грузия. 29 июня 2019
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Глава МИД Украины Павел Климкин
Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Международный аэропорт Сочи в Адлере
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
00:17Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
00:01Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области
23:57"Орленок" готов принять детей из зон подтопления в Иркутской области
23:55Путин поручил организовать выплаты в Иркутской области без формальностей
Лента новостейМолния