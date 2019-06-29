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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

СМИ показали, как Трамп разыграл саудовского принца

Вчера, 21:04
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ДОХА, 29 июн — РИА Новости. Саудовские СМИ показали, как президент США Дональд Трамп попытался разыграть наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время заседания "Большой двадцатки" в Японии.
Встреча лидеров "Группы двадцати" прошла 28—29 июня в японской Осаке.
В короткой видеозаписи, которую распространил саудовский новостной портал "Хабр аль-Аджиль", видно, как Трамп, проходя к своему месту в зале заседаний, слегка трогает за плечо сидящего к нему спиной наследного принца. Бен Сальман сразу оборачивается в ту сторону, откуда почувствовал хлопок по плечу, но никого не видит, потому что Трамп уже прошел вперед.
В недоумении принц быстро поворачивает голову в другую сторону и видит уже отошедшего Трампа, который кивнул бен Сальману.
Следующий саммит G20 пройдет в 2020 году в Саудовской Аравии.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
28 июня, 18:17
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампБольшая двадцаткаСаудовская АравияСШАВ мире
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