СМИ показали, как Трамп разыграл саудовского принца

В короткой видеозаписи, которую распространил саудовский новостной портал "Хабр аль-Аджиль", видно, как Трамп, проходя к своему месту в зале заседаний, слегка трогает за плечо сидящего к нему спиной наследного принца. Бен Сальман сразу оборачивается в ту сторону, откуда почувствовал хлопок по плечу, но никого не видит, потому что Трамп уже прошел вперед.