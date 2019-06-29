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РИА Новости

Суд в США заблокировал выделение средств на стену на границе с Мексикой

Вчера, 20:29
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© AP Photo / Gregory BullСотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики в Сан-Диего
Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики в Сан-Диего
© AP Photo / Gregory Bull
Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики в Сан-Диего. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Федеральный суд заблокировал выделение средств Пентагона на строительство стены на границе США с Мексикой, президент США Дональд Трамп обещал, что администрация подаст апелляцию на это решение.
Суд в Калифорнии постановил, что 2,5 миллиарда долларов из средств министерства обороны не могут быть использованы на строительство стены, как планировала администрация.
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"Мы немедленно подадим апелляцию и думаем, что выиграем ее", - сказал Трамп журналистам.
Строительство стены было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. После продолжавшегося больше месяца бюджетного кризиса в начале 2019 года Трамп был вынужден уступить конгрессу, который не выделил запрошенные им средства на стену. При этом Трамп решил перераспределить на цели строительства стены другие средства, уже одобренные на использование в иных целях.
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Дональд ТрампМексикаСШАВ мире
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