Суд в США заблокировал выделение средств на стену на границе с Мексикой

Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики в Сан-Диего. Архивное фото

Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики в Сан-Диего

© AP Photo / Gregory Bull Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики в Сан-Диего

ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Федеральный суд заблокировал выделение средств Пентагона на строительство стены на границе США с Мексикой, президент США Дональд Трамп обещал, что администрация подаст апелляцию на это решение.

Суд в Калифорнии постановил, что 2,5 миллиарда долларов из средств министерства обороны не могут быть использованы на строительство стены, как планировала администрация.

"Мы немедленно подадим апелляцию и думаем, что выиграем ее", - сказал Трамп журналистам.