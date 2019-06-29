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РИА Новости

Вертолет Ми-8 вылетел в Оренбургскую область для тушения природного пожара

Вчера, 20:17
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкТушение лесного пожара
Тушение лесного пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Тушение лесного пожара. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вертолет Ми-8 поможет тушить природный пожар, который перешел с территории Казахстана в Оренбургскую область, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что возгорание сухой травы на площади 1,5 гектара перешло из Казахстана на территорию городского округа Новотроицк Оренбургской области. Для тушения пожара вылетел самолет Ил-76 Минобороны России.
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Как рассказали в пресс-службе ведомства, спасатели продолжают тушить пожар площадью 1,5 гектара в Новотроицке, угрозы населенным пунктам нет.
"В 20.20 Ил-76 министерства обороны военно-транспортного полка, дислоцирующийся в областном центре, совершил сброс воды (42 тонны). Для усиления группировки из Жуковского АСЦ МЧС России вылетел вертолет Ми-8", - сообщил в пресс-службе.
По данным МЧС, 174 ребенка и 48 сотрудников детского оздоровительного лагеря "Чайка" эвакуированы. На месте работают 229 человек и 58 единиц техники.
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