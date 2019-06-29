Вертолет Ми-8 вылетел в Оренбургскую область для тушения природного пожара

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вертолет Ми-8 поможет тушить природный пожар, который перешел с территории Казахстана в Оренбургскую область, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что возгорание сухой травы на площади 1,5 гектара перешло из Казахстана на территорию городского округа Новотроицк Оренбургской области. Для тушения пожара вылетел самолет Ил-76 Минобороны России.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, спасатели продолжают тушить пожар площадью 1,5 гектара в Новотроицке, угрозы населенным пунктам нет.

"В 20.20 Ил-76 министерства обороны военно-транспортного полка, дислоцирующийся в областном центре, совершил сброс воды (42 тонны). Для усиления группировки из Жуковского АСЦ МЧС России вылетел вертолет Ми-8", - сообщил в пресс-службе.