Паводок под Иркутском: спасатели задействовали вертолеты для эвакуации

Спасатели проводят эвакуацию населения, для оказания помощи задействованы 577 человек и 125 единиц техники. Причиной наводнения стали сильные ливни. В зоне паводка – 31 населенный пункт, подтоплены более 3700 жилых домов, разрушено 15 автомобильных мостов, затоплено участки дорог на протяжении более 200 километров. В Иркутской области введен режим ЧС.