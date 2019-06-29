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РИА Новости

Паводок под Иркутском: спасатели задействовали вертолеты для эвакуации

Вчера, 20:12
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Жертвами паводка в Иркутской области стали по меньшей мере три человека, в том числе ребенок, более 350 пострадали.
Спасатели проводят эвакуацию населения, для оказания помощи задействованы 577 человек и 125 единиц техники. Причиной наводнения стали сильные ливни. В зоне паводка – 31 населенный пункт, подтоплены более 3700 жилых домов, разрушено 15 автомобильных мостов, затоплено участки дорог на протяжении более 200 километров. В Иркутской области введен режим ЧС.
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