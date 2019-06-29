Беглов сдал в избирком документы для участия в выборах главы Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сдал в горизбирком документы и подписи муниципальных депутатов и избирателей, необходимые для регистрации в качестве кандидата на выборах, сообщает избирательная комиссия.

"Кандидат представил 162 подписи депутатов, представляющих 108 муниципальных советов, и 80 331 подпись избирателей в поддержку выдвижения кандидата… Представлены сведения о следующих кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации: Ватагин Александр Иванович, Матвиенко Валентина Ивановна, Пратусевич Максим Яковлевич", - сообщает горизбирком в своем аккаунте в Twitter

Ранее сообщалось, что Беглов (самовыдвиженец) стал первым кандидатом, подавшим 1 июня документы о выдвижении в горизбирком.