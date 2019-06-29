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РИА Новости

Беглов сдал в избирком документы для участия в выборах главы Петербурга

Вчера, 20:10
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сдал в горизбирком документы и подписи муниципальных депутатов и избирателей, необходимые для регистрации в качестве кандидата на выборах, сообщает избирательная комиссия.
"Кандидат представил 162 подписи депутатов, представляющих 108 муниципальных советов, и 80 331 подпись избирателей в поддержку выдвижения кандидата… Представлены сведения о следующих кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации: Ватагин Александр Иванович, Матвиенко Валентина Ивановна, Пратусевич Максим Яковлевич", - сообщает горизбирком в своем аккаунте в Twitter.
Ранее сообщалось, что Беглов (самовыдвиженец) стал первым кандидатом, подавшим 1 июня документы о выдвижении в горизбирком.
По данным избиркома, к настоящему времени о намерении участвовать в губернаторских выборах заявили 28 кандидатов. Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования - 8 сентября 2019 года.
Александр Беглов
24 июня, 13:32
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