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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Повестка дня G20 требует обновления, считает эксперт

Вчера, 20:01
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Перед началом саммита "Группы двадцати" в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019
Перед началом саммита Группы двадцати в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Перед началом саммита "Группы двадцати" в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Повестка дня саммита "Большой двадцатки" спустя десять лет после создания форума исчерпала себя и нуждается в переосмыслении, считает наблюдатель на саммите от Мексики, доктор экономических наук Игнасио Мартинес Кортес.
"В Осаке есть ощущение, что G20 уже выполнила свою миссию, которая заключалась в том, чтобы достичь стабильности в мировой экономике, после кризиса 2008 года", - заявил Кортес РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
Вчера, 10:11
Путин прокомментировал итоги саммита G20 в Осаке
Он добавил, однако, что по меньшей мере в 20 вопросах прогресс не был достигнут, поскольку форум превратился в место для диалога мировых лидеров, которые проводят двусторонние и региональные встречи.
"За пределами этих встреч не было достигнуто прогресса ни в плане принятия немедленных решений, ни среднесрочных планов".
Он отметил, что основная тема форума – коммерческие войны - не имеет ничего общего с первоначальной идеей G20.
"Этот саммит продемонстрировал, что пришло время взглянуть на другие цели, возможно, связанные с целями ООН", - отметил эксперт.
Кортес считает, что только Мексика остается единственной страной, которая не создала препятствий для торговли. "Остальные члены группы в различной степени применяют меры протекционизма, которые подрывают свободную торговлю", - заявил он.
Эксперт также отметил эволюцию стран БРИКС, которые активно используют пространство саммита для консультаций. "БРИКС зашел дальше, чем бренд, созданный Goldman Sachs, однако ослаб… Россия и Китай продолжают развивать свои внутренние рынки. Бразилия, Индия и Южная Африка не имеют условий для продвижения альтернативной инициативы развития", - добавил Кортес.
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
28 июня, 23:40
Встречи с Трампом, Макроном и Мэй. Первый день Путина на G20
Эксперт обозначил новые темы, которые, по его мнению, должны войти в повестку дня лидеров "Большой двадцатки" в следующем году: наиболее значимыми являются проблемы мировой миграции, содействие развитию и занятость населения.
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Саммит G20 в ОсакеБРИКСБольшая двадцаткаООНВ мире
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