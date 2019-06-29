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РИА Новости

Более 22 тысяч жителей Иркутской области остались без света из-за паводка

Вчера, 19:54
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© Фото : Виктор БельцовЗона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : Виктор Бельцов
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 22 тысяч человек в Иркутской области остаются без электричества из-за наводнения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На сегодняшний день в зоне паводка находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут более 9 тысяч человек. Как сообщало в субботу правительство области, затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.
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По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе три человека погибли, еще 97 госпитализированы. По словам губернатора области Сергея Левченко, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 миллионов рублей.
"Суммарно по обеим компаниям отключено: ВЛ (воздушные линии электропередачи – ред.) 35 кВ – 3, ВЛ 6-10 кВ – 29. Обесточены ТП (трансформаторные подстанции – ред.) – 284. Без электроснабжения остаются около 22 510 человек", - говорится в сообщении.
Ведутся аварийно-восстановительные работы.
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