Более 22 тысяч жителей Иркутской области остались без света из-за паводка

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 22 тысяч человек в Иркутской области остаются без электричества из-за наводнения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На сегодняшний день в зоне паводка находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут более 9 тысяч человек. Как сообщало в субботу правительство области, затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.

По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе три человека погибли, еще 97 госпитализированы. По словам губернатора области Сергея Левченко, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 миллионов рублей.

"Суммарно по обеим компаниям отключено: ВЛ (воздушные линии электропередачи – ред.) 35 кВ – 3, ВЛ 6-10 кВ – 29. Обесточены ТП (трансформаторные подстанции – ред.) – 284. Без электроснабжения остаются около 22 510 человек", - говорится в сообщении.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.