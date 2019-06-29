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РИА Новости

Трамп посетит демилитаризованную зону между двумя Кореями

Вчера, 19:51
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетит в воскресенье демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР, встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пока не запланировано, говорится в официальном расписании Трампа, которое разослал Белый дом.
Предполагается, что Трамп после переговоров и совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином отправится в демилитаризованную зону. Он прибудет туда в 14.30 по местному времени (8.30 мск), посмотрит на территорию КНДР и уже через 15 минут покинет зону. Встречи с Ким Чен Ыном в расписании нет.
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В программе Трампа на воскресенье также встреча с американскими военнослужащими, расквартированными в Южной Корее, и совместное фотографирование с военными США и Южной Кореи после посещения демилитаризованной зоны. Трамп начнет день с выступления перед корейскими бизнесменами.
Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.
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Дональд ТрампЮжная КореяКНДРСШАВ мире
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