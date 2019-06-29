Трамп посетит демилитаризованную зону между двумя Кореями

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетит в воскресенье демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР, встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пока не запланировано, говорится в официальном расписании Трампа, которое разослал Белый дом.

Предполагается, что Трамп после переговоров и совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином отправится в демилитаризованную зону. Он прибудет туда в 14.30 по местному времени (8.30 мск), посмотрит на территорию КНДР и уже через 15 минут покинет зону. Встречи с Ким Чен Ыном в расписании нет.

Трамп накануне написал твит, в котором пригласил Ким Чен Ына встретиться и поздороваться на фактической границе между двумя Кореями.

В программе Трампа на воскресенье также встреча с американскими военнослужащими, расквартированными в Южной Корее, и совместное фотографирование с военными США и Южной Кореи после посещения демилитаризованной зоны. Трамп начнет день с выступления перед корейскими бизнесменами.