Генерала Росгвардии проверяют из-за подозрений в езде в пьяном виде

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Служебная проверка проводится в отношении заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина, задержанного во Владимирской области за езду в нетрезвом виде, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ведомства по региону.

Ранее в субботу ряд СМИ сообщил, что Березина остановили сотрудники ГИБДД на трассе Кольчугино - Александров - Верхние дворики во Владимирской области, его заподозрили в вождении автомобиля в нетрезвом виде, однако он отказался пройти медосвидетельствование на месте.