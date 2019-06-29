Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T19:14Z
https://ria.ru/20190629/1556048848.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Генерала Росгвардии проверяют из-за подозрений в езде в пьяном виде

Вчера, 19:14
10478
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Служебная проверка проводится в отношении заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина, задержанного во Владимирской области за езду в нетрезвом виде, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ведомства по региону.
Ранее в субботу ряд СМИ сообщил, что Березина остановили сотрудники ГИБДД на трассе Кольчугино - Александров - Верхние дворики во Владимирской области, его заподозрили в вождении автомобиля в нетрезвом виде, однако он отказался пройти медосвидетельствование на месте.
"По факту отказа от прохождения освидетельствования на месте проводится служебная проверка, по результатам которой в отношении военнослужащего будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщил собеседник агентства.
Валерий Муругов
27 мая, 12:21
В Пензенской области чиновника уволили из-за езды в пьяном виде
68820143
Обсудить 3
РосгвардияВладимирская областьБезопасностьПроисшествия
Популярные комментарии
По сравнению с Захарченко, с его 9 миллиардами, какой-то Березина ....вообщем ни о чём.....новостные каналы только дрянь приносят в эфир....
29 июня, 19:34
Victor Vorkynov
2100011
Рекомендуем
Представители Крыма потребовали вернуть права русским в Восточной Европе
РИА
Новости
Митингующие в центре Тбилиси, Грузия. 29 июня 2019
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
Болсонару отменил встречу с Си Цзиньпином из-за опоздания делегации Китая
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
Лента
новостей
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Путин подсказал потерявшейся Меркель
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин отреагировал на возражения Элтона Джона
Терминал А аэропорта Внуково
Во Внуково вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира
Кадр из видео Glen & Friends Cooking о чистке чеснока
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
Скриншот видео драки рабочих в Казахстане с иностранцами из-за фото ливийца
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Паводок в Иркутской области
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Грузовые автомобили
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Детеныш рыси
Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Принцесса Диана
Кевин Костнер: принцесса Диана была согласна сниматься в "Телохранителе 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
00:17Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
00:01Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области
23:57"Орленок" готов принять детей из зон подтопления в Иркутской области
23:55Путин поручил организовать выплаты в Иркутской области без формальностей
Лента новостейМолния