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РИА Новости

В Оренбуржье к тушению природного пожара привлекли военный самолет

Вчера, 19:12
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76
Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Самолет Ил-76 Минобороны России вылетел для тушения природного пожара в Оренбургской области, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Ранее сообщалось, что возгорание сухой травы на площади 1,5 гектара перешло из Казахстана на территорию городского округа Новотроицк Оренбургской области.
"После соответствующего обращения Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) в Минобороны России самолет Ил-76 военно-транспортной авиации вылетел с военного аэродрома под Оренбургом для тушения пожара в области", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, пожар угрожает селу Хабарное, где проживают почти 2 тысячи человек. В Новотроицке введен режим ЧС.
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