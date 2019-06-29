Представители Крыма потребовали вернуть права русским в Восточной Европе

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Представители Крыма выступили на 41-й сессии Совета по правам человека ООН с требованием восстановить права русских на Украине, в Эстонии, Латвии, Польше и ряде других стран Восточной Европы, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

Мурадов отметил, что в Женеву, где он и его коллеги сейчас находятся, они прибыли как эксперты неправительственной организации, потому что в официальном статусе представителей Крыма их бы туда не пустили.

"Наше выступление касалось прежде всего положений с антироссийской истерией и темы того, что антирусизм становится некой новой формой расизма. Это очень важно. Преследуются руководители российских организаций соотечественников за рубежом, в странах Прибалтики и на Украине, в ряде стран Восточной Европы, как, например, Польша, преследуются руководители дружественных в отношении России организаций, многие из них попадают за решетку, причем каких-то основательных вразумительных претензий или обвинений не предъявляется", — сказал Мурадов.

Он пояснил, что подвергнуться гонениям могут люди, например за выступление за русские школы в Латвии. И подобные гонения, по его словам, приобретают массовый характер, что вызывает большое беспокойство.

Мурадов сообщил, что во время выступления как представители Крыма они приводили пример республики в плане демократического решения проблем языка и образования национальных меньшинств. Он напомнил, что в Крыму, кроме русского языка, признаны государственными крымско-татарский и украинский, выстроена система образования на этих языках, система средств массовой информации, поддержка культуры, традиций этих и других многочисленных народов, проживающих в республике. Представители крымских татар и украинцев входят в состав практически всех органов власти в Крыму.

"Мы приводили этот пример и говорили, что мы требуем, чтобы русским в странах Балтии, прежде всего Эстонии и Латвии, где их проживает большое количество — от четверти до трети населения, а также на Украине, где русских и русскоязычных не меньше половины населения, были предоставлены такие же права, как мы предоставляем крымским татарам и украинцам в Крыму", — сказал Мурадов.