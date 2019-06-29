В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

ТБИЛИСИ, 29 июн - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси начали в субботу массовое шествие, отмечая десятый день протестов с требованием отставки главы МВД Георгия Гахарии, передает корреспондент РИА Новости.

Участники шествия проходят по центральному проспекту Руставели в сторону площади Свободы, они держат в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты с надписью "Уходи!" В шествии принимают участие оппозиционные партии и их сторонники, также жители из регионов.

В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.