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РИА Новости

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

Вчера, 18:37
46374
© Sputnik / Vladimir UmikashviliМитингующие в центре Тбилиси, Грузия. 29 июня 2019
Митингующие в центре Тбилиси, Грузия. 29 июня 2019
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Митингующие в центре Тбилиси, Грузия. 29 июня 2019
ТБИЛИСИ, 29 июн - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси начали в субботу массовое шествие, отмечая десятый день протестов с требованием отставки главы МВД Георгия Гахарии, передает корреспондент РИА Новости.
Участники шествия проходят по центральному проспекту Руставели в сторону площади Свободы, они держат в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты с надписью "Уходи!" В шествии принимают участие оппозиционные партии и их сторонники, также жители из регионов.
Сергей Гаврилов
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В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Ранее митингующие требовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, который уже покинул пост. Вместе с этим были выдвинуты дополнительные требования - проведение парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе, освобождение задержанных активистов и отставка главы МВД. Все требования, кроме отставки министра, выполнены.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
28 июня, 08:00
Что происходит в Тбилиси после беспорядков
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Обсудить 25
Протесты в ГрузииТбилисиГрузияВ мире
Популярные комментарии
Спустя пять лет, успешная и независимая Украина передала Грузии золотые грабли свободы и достоинства, и вот митингующие, со всех регионов Грузии, начали своё грандиозное шествие по этим граблям. Ну что же пожелаем им таких же успехов, каких добилась свободная Украина.
29 июня, 19:00
Себекхотеп III
181121105
Ну все, генацвали, ждите прекрасной жизни, как на Украине. Будут с оружием по городам ходить нацики и грабить. Скажите спасибо американцам. И до вас добрались.
29 июня, 19:24
Оксана Доронина
15190105
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