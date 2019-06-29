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РИА Новости

В Коми микроавтобус съехал в кювет

Вчера, 18:15
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Микроавтобус съехал в кювет в Сыктывдинском районе республики Коми, пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних, по факту ДТП проводится доследственная проверка, сообщает республиканское следственное управление СК РФ.
"По имеющимся данным, днем 29 июня в Сыктывдинском районе на 32-м километре автодороги Сыктывкар-Ухта водитель микроавтобуса Ford Transit, двигавшийся в сторону города Ухта, не справился с управлением на мокрой автодороге и совершил съезд в кювет. По предварительным данным, из девяти человек, находившихся в транспортном средстве, пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Госпитализировано три взрослых, угрозы для их жизни нет", - говорится в сообщении.
Вчера, 14:55
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В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка.
Сообщается, что на место выезжали следователи, которые осмотрели место происшествия и опросили пострадавших. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
"В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка, в том числе на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
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