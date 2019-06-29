В Коми микроавтобус съехал в кювет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Микроавтобус съехал в кювет в Сыктывдинском районе республики Коми, пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних, по факту ДТП проводится доследственная проверка, сообщает республиканское следственное управление СК РФ.

"По имеющимся данным, днем 29 июня в Сыктывдинском районе на 32-м километре автодороги Сыктывкар-Ухта водитель микроавтобуса Ford Transit, двигавшийся в сторону города Ухта, не справился с управлением на мокрой автодороге и совершил съезд в кювет. По предварительным данным, из девяти человек, находившихся в транспортном средстве, пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Госпитализировано три взрослых, угрозы для их жизни нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка.

Сообщается, что на место выезжали следователи, которые осмотрели место происшествия и опросили пострадавших. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.