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РИА Новости

В ДНР заявили об обстреле ВСУ окраин Донецка и Горловки

Вчера, 18:13
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские силовики в субботу обстреляли окраины Донецка и Горловки, выпустив при этом более 50 мин и снарядов различного калибра, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня с 6.10 до 17.35 вооруженные формирования Украины вели обстрел окраин Донецка и Горловки. Огонь велся с использованием минометов калибром 82 и 120 миллиметров, также применялись артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра. Всего было выпущено 53 мины и снарядов. Информация о пострадавших не поступала", - сказал он.
Вчера, 15:53
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