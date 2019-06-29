Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили по поводу слов президента США Дональда Трампа о Владимире Путине.
Ранее в комментарии ВГТРК американский лидер назвал российского президента "прекрасным парнем" (англ. great guy. Вне контекста может переводиться как значительный, прекрасный, потрясающий, великий. — Прим. ред.).
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Скабеева в шутку раскритиковала используемый в СМИ перевод.
"Не прекрасный, скорее — великий! Зачем стесняться?" — написала она в телеграме.
Соловьев возразил коллеге. Он отметил, что из-за разговорного слова "guy" (Парень. — Прим.ред.), слова Трампа переводятся как "отличный парень, не больше, но и не меньше".
В ответ Скабеева вспомнила предвыборный лозунг американского президента "Make America great again", переводимый фразой "Сделаем Америку снова великой".
"Ни про какую стилистику мы с Трампом не хотим даже слышать. К тому же Путин — великий. Кто ж будет спорить?" — написала она.
Накануне лидеры России и США провели полуторачасовую встречу в рамках саммита "Большой двадцатки" в Осаке. Как рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров, стороны подтвердили и даже инициировали желание обсуждать широкий спектр проблем: от экономики до стратегической стабильности.
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