Украинская греко-католическая церковь попросит о статусе патриархата

КИЕВ, 29 июн – РИА Новости. Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что в июле обсудит с папой Римским Франциском вопрос предоставления УГКЦ статуса патриархата.
"Мы говорим, что патриархат строится, он не дается, а его признают. С нашей стороны мы делаем все для того, чтобы функционировать как патриаршая Церковь. А вопрос признания (не создание или провозглашения) - это вопрос, который предстоит решению Вселенского Архиерея, и мы уважаем свободу его решения… Мы просим его об этом на каждой встрече, в частности, когда говорим о том, как мы живем", - цитирует Шевчука Религиозно-информационная служба Украины.
По словам предстоятеля, архиереи УГКЦ, по приглашению папы Франциска, "проведут общение на высшем уровне". "Это будет искренний разговор обо всех важных вопросах. Раньше я просил Святейшего Отца, чтобы с его стороны мы получили сигнал поддержки нашей Церкви, в частности институциональной", - заявил Шевчук.