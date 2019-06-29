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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Украинская греко-католическая церковь попросит о статусе патриархата

Вчера, 18:09
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© AFP 2019 / Alberto Pizzoli Встреча папы Франциска с верховным архиепископом УГКЦ Святославом Шевчуком
Встреча папы Франциска с верховным архиепископом УГКЦ Святославом Шевчуком
© AFP 2019 / Alberto Pizzoli
Встреча папы Франциска с верховным архиепископом УГКЦ Святославом Шевчуком. Архивное фото
КИЕВ, 29 июн – РИА Новости. Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что в июле обсудит с папой Римским Франциском вопрос предоставления УГКЦ статуса патриархата.
"Мы говорим, что патриархат строится, он не дается, а его признают. С нашей стороны мы делаем все для того, чтобы функционировать как патриаршая Церковь. А вопрос признания (не создание или провозглашения) - это вопрос, который предстоит решению Вселенского Архиерея, и мы уважаем свободу его решения… Мы просим его об этом на каждой встрече, в частности, когда говорим о том, как мы живем", - цитирует Шевчука Религиозно-информационная служба Украины.
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По словам предстоятеля, архиереи УГКЦ, по приглашению папы Франциска, "проведут общение на высшем уровне". "Это будет искренний разговор обо всех важных вопросах. Раньше я просил Святейшего Отца, чтобы с его стороны мы получили сигнал поддержки нашей Церкви, в частности институциональной", - заявил Шевчук.
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Религия и мировоззрениеУкраинаВ мире
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