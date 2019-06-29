Украинская греко-католическая церковь попросит о статусе патриархата

"Мы говорим, что патриархат строится, он не дается, а его признают. С нашей стороны мы делаем все для того, чтобы функционировать как патриаршая Церковь. А вопрос признания (не создание или провозглашения) - это вопрос, который предстоит решению Вселенского Архиерея, и мы уважаем свободу его решения… Мы просим его об этом на каждой встрече, в частности, когда говорим о том, как мы живем", - цитирует Шевчука Религиозно-информационная служба Украины.