В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Архиерей назвал отсутствие религиозных текстов в школьном курсе по литературе большим упущением.
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"Если наши школьники изучают "Слово о полку Игореве, "Легенду о Гильгамеше", то почему они в рамках курса литературы не могут изучать ту же самую Библию, Тору или Коран?" — заявил он.
По мнению митрополита Илариона, вышеперечисленные книги являются выдающимися литературными произведениями, достойными войти в школьные учебники вне зависимости от вероисповедования учеников.
Представитель РПЦ также вспомнил слова президента Владимира Путина, ранее посоветовавшего молодежи обратиться к религиозным текстам.
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