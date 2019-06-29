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РИА Новости

В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе

Вчера, 18:00
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВ храме Христа Спасителя
В храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Архиерей назвал отсутствие религиозных текстов в школьном курсе по литературе большим упущением.
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"Если наши школьники изучают "Слово о полку Игореве, "Легенду о Гильгамеше", то почему они в рамках курса литературы не могут изучать ту же самую Библию, Тору или Коран?" — заявил он.
По мнению митрополита Илариона, вышеперечисленные книги являются выдающимися литературными произведениями, достойными войти в школьные учебники вне зависимости от вероисповедования учеников.
Представитель РПЦ также вспомнил слова президента Владимира Путина, ранее посоветовавшего молодежи обратиться к религиозным текстам.
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Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРоссия
Популярные комментарии
У нас церковь отделена от государства. Но в последнее время создается ощущение, что она с ним соединилась, поскольку начала влезать в дела политические и образовательные. Ничего хорошего это не сулит.
29 июня, 18:13
НЛНаталья Лобова
12900016
По Конституции РФ, Государство отделено от церкви а церковь от школы. Подобные заявления - попытка обосновать нарушение Конституции.
29 июня, 18:55
Вольдемар Серкач
8210006
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