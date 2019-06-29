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РИА Новости

В Женеве применили слезоточивый газ против митингующих камерунцев

Вчера, 17:47
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Несколько сотен сторонников и противников президента Камеруна Поля Бийя собрались в субботу в Женеве, где полиции пришлось использовать слезоточивый газ и водомет для разгона толпы, сообщает швейцарская газета Tribune de Geneve.
Манифестанты пытались подойти к отелю Intercontinental, где с воскресенья проживает 86-летний президент африканской страны. Однако полиция блокировала дорогу на подступах к временной резиденции политика, несколько раз применила слезоточивый газ и водомет для разгона протестующих. Также произошли столкновения между сторонниками и противниками лидера Камеруна. Участвовавшие в акции камерунцы прибыли из Франции, Германии, Италии, Великобритании и из самой Швейцарии.
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"Мы пришли с голыми руками, чтобы провести мирный протест, а Швейцария против нас применяет газ!... Швейцария сделалась сообщником диктатора! Необходимо сказать, что он здесь (в Швейцарии – ред.) тратит 200 тысяч евро в день", - приводит газета слова одного из протестующих.
Другой манифестант упрекнул президента в том, что в Камеруне "более 2 тысяч человек погибли" и в стране "550 тысяч беженцев", а он "развлекается" в Швейцарии.
Газета уточняет, что уже в 14.30 по местному времени (15.30 мск) осталось лишь несколько десятков манифестантов, в то время как полиция по-прежнему блокирует подступы к отелю.
Телеканал RTS подчеркивает, что власти Женевы согласовали две манифестации, но ограничили их территорию. Поэтому противники президента Камеруна могли выступать на Площади Наций, а сторонники политика - на авеню Буде. Тем самым, отель InterContinental оказался посередине.
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Корреспондент телеканала Доминик Шоффа (Dominique Choffat) констатировал в центре Женевы "сильную напряженность и атмосферу городской повстанческой войны".
Телеканал отмечает, что швейцарская дипломатия содействует в разрешении нынешнего кризиса в Камеруне. В Швейцарии только что состоялась встреча с различными оппозиционными группами для подготовки мирных переговоров между правительством и политической оппозицией.
Поль Бийя управляет Камеруном с 1982 года. В октябре 2018 года он в седьмой раз был переизбран на пост главы государства. В стране крайне высокий уровень безработицы и большое социально-имущественное расслоение населения. В этих проблемах часто обвиняют нынешнего президента.
Кроме того, население юга страны, где проживает англоговорящее меньшинство Камеруна, часто заявляет, что нынешний глава не дает возможности выходцам с юга полноправно участвовать в политической жизни государства. Сам Бийя - представитель франкоговорящего большинства страны.
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